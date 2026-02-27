Google dévoile Nano Banana 2 : une imagerie IA incroyable et ultra-rapide

Google présente Nano Banana 2 , un nouveau modèle de génération d'images conçu pour combiner les capacités les plus avancées de la version Pro avec la rapidité du modèle Flash. L'objectif affiché est d'intégrer des fonctions auparavant considérées comme réservées aux professionnels dans des flux de travail très rapides , au sein de divers produits Google . Nano Banana 2, également appelé Gemini 3.1 Flash Image , vise à offrir intelligence et qualité visuelle tout en maintenant des temps de réponse très faibles . Le modèle s'appuie sur la base de connaissances réelles de Gemini et utilise des informations et des images actualisées provenant du web pour représenter plus précisément des sujets spécifiques . Cette compréhension plus approfondie vous permet de créer des infographies , de transformer des notes en diagrammes et de générer des visualisations de données directement à partir du contenu textuel. Nano Banana 2 gère également le rendu du texte dans les images, produisant un texte lisible et précis pour des éléments tels que des brouillons marketing ou des cartes de vœux . Le modèle permet également de traduire et de localiser le texte au sein de l'image, ce qui permet d'adapter le même contenu visuel à différentes langues et zones géographiques .
Comparée à la première Nano Banana , la nouvelle version vise à réduire l'écart entre vitesse et fidélité visuelle , avec des images plus photoréalistes tout en conservant des temps de génération courts. Nano Banana 2 introduit une gestion plus précise de la cohérence des sujets , préservant la ressemblance de jusqu'à cinq personnages et la fidélité de jusqu'à 14 objets au sein d'un seul flux de travail. Cette fonctionnalité est utile pour créer des storyboards ou des récits visuels sans modifier l'apparence des personnages ou des éléments récurrents d'une scène à l'autre. Ce modèle améliore également la capacité à suivre des instructions complexes , en respectant plus strictement les demandes détaillées et en essayant de saisir les nuances spécifiques de l'idée décrite. Sur le plan technique, la Nano Banana 2 prend en charge des spécifications prêtes pour la production , avec un contrôle sur de multiples formats et rapports d'aspect , et avec des résolutions allant de 512 pixels jusqu'à 4K . De cette manière, vous pouvez générer du contenu adapté aussi bien aux publications verticales pour les réseaux sociaux qu'aux arrière-plans panoramiques pour les grands écrans, tout en conservant une netteté adéquate. La mise à niveau de la fidélité visuelle comprend également l'éclairage , les textures et les détails , qui apparaissent plus vifs , tout en restant conformes aux performances attendues d'un modèle de type Flash .
Google positionne Nano Banana 2 aux côtés de Nano Banana Pro , vantant les mérites du premier pour sa génération rapide , le respect d'instructions précises et l'utilisation de la recherche d'images intégrée , tout en réservant le Pro aux tâches exigeant une précision factuelle maximale . Dans l' application Gemini , Nano Banana 2 remplace Nano Banana Pro dans les modèles Fast , Thinking et Pro , tandis que les abonnés Google AI Pro et Ultra conservent l'accès à Nano Banana Pro pour des tâches spécifiques, régénérant des images via le menu à trois points . Dans la recherche Google , le modèle est disponible en mode IA et Lens , à la fois via l'application Google et depuis les navigateurs mobiles et de bureau , avec une disponibilité incluant 141 nouveaux pays et territoires et huit langues supplémentaires . Dans AI Studio et via l'API Gemini , Nano Banana 2 est disponible en avant-première , avec une liste de prix dédiée et une intégration également dans Google Antigravity . Sur Google Cloud , le modèle est accessible en prévisualisation via l' API Gemini dans Vertex AI , pour une utilisation dans des projets et applications d'entreprise. Dans Flow , Nano Banana 2 devient le modèle par défaut pour la génération d'images, disponible pour tous les utilisateurs sans consommer de crédits . Dans le domaine de la publicité , Nano Banana continue d'être utilisé pour formuler des suggestions lors de la création de campagnes publicitaires, intégrant ainsi de nouvelles fonctionnalités au flux de conception publicitaire.
