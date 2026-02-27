La fin d'Android lent. Google prend le contrôle total des applications.

Android a consacré des années à se positionner comme un système plus ouvert qu'iOS. La possibilité de créer des applications, de les distribuer indépendamment et de les installer en dehors de la boutique d'applications officielle était un pilier de cette stratégie. Or, ce principe risque d'être fondamentalement remis en cause par la décision de Google. Google a annoncé qu'à partir de septembre 2026, toute application installée sur un appareil Android certifié devra être enregistrée par un développeur vérifié par l'entreprise. Sans cette vérification, l'installation de l'application sera impossible. La vérification nécessite la présentation d'une pièce d'identité officielle, l'acceptation des conditions d'utilisation de Google et le paiement de frais de 25 $. Cette exigence s'applique à toutes les applications destinées aux appareils certifiés, quel que soit leur mode de distribution. La nouvelle politique s'appliquera également aux logiciels distribués en dehors du Google Play Store. Les applications disponibles via des plateformes alternatives, telles que F-Droid, l'Amazon Appstore ou le Samsung Galaxy Store, devront également se conformer aux nouvelles exigences.
Cette décision a suscité une vive réaction de la part des organisations de défense des droits numériques et du logiciel libre. L'Electronic Frontier Foundation, la Free Software Foundation, l'équipe F-Droid, Article 19, Fastmail et Vivaldi ont signé une lettre ouverte adressée au PDG d'Alphabet, Sundar Pichai, aux cofondateurs Larry Page et Sergey Brin, ainsi qu'au responsable de l'écosystème des applications, Vijay Kaz.Les signataires affirment que l'entreprise étend son contrôle sur des canaux de distribution qu'elle ne gère ni ne possède officiellement. Ils estiment que les développeurs qui choisissent de ne pas utiliser les services Google ne devraient pas être tenus de s'enregistrer auprès de l'entreprise ni d'être soumis à son contrôle. Les auteurs de la lettre soulignent qu'Android dispose déjà de mécanismes de sécurité étendus et que l'enregistrement centralisé de l'identité n'est pas le seul moyen de lutter contre les abus.
Google a annoncé cette nouvelle politique en août 2025, la présentant comme un outil de lutte contre la cybercriminalité. L'entreprise affirme que l'enregistrement obligatoire compliquera la publication rapide de nouvelles applications malveillantes après la suppression des versions précédentes. Le programme est en phase de prévisualisation depuis novembre 2025. Il devrait être disponible pour tous les développeurs en mars 2026, avec un déploiement progressif débutant au Brésil, en Indonésie, à Singapour et en Thaïlande en septembre. Il convient de noter que les développeurs publiant des applications sur Google Play sont soumis à des procédures de vérification depuis 2023. En pratique, la nouvelle réglementation affectera plus durement la communauté de distribution alternative et les développeurs utilisant le modèle de sideloading.
Les signataires de la lettre soulignent que les modifications proposées transforment l'installation d'applications hors plateforme (sideloading) d'un droit de l'utilisateur en un privilège supervisé par un fournisseur de plateforme unique. Les développeurs indépendants, les chercheurs en sécurité, les scientifiques et les créateurs de projets open source seront soumis aux mêmes exigences d'identification que les grands éditeurs commerciaux. Les documents d'identité seront transférés vers les systèmes de Google et les applications seront soumises à une procédure de vérification menée par l'entreprise. L'accès aux utilisateurs d'appareils certifiés dépendra du maintien du statut de développeur vérifié. Ce changement n'affectera pas les distributions Android personnalisées telles que GrapheneOS, LineageOS ou /e/OS. Cependant, dans la pratique, la grande majorité des appareils disponibles sur le marché utilisent des versions certifiées du système.
Depuis des années, Android est présenté comme une alternative au modèle fermé développé par Apple. La possibilité d'installer des applications provenant de sources autres que la boutique officielle a été l'un des principaux arguments de cette compétition. Cette nouvelle politique réduit l'écart entre les plateformes. L'enregistrement centralisé des développeurs et le contrôle de l'installation des applications par un opérateur unique transforment radicalement la nature de l'écosystème.
