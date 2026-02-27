La bataille qui dure depuis des mois pour l'acquisition de Warner Bros. Discovery entre dans une phase décisive. Le conseil d'administration de la société a annoncé que la dernière offre soumise par Paramount Skydance était jugée plus avantageuse que celle de son concurrent. Autrement dit, Netflix n'a plus la mainmise sur cette course. WBD a donné à Netflix quatre jours ouvrables pour s'aligner sur les conditions proposées par Paramount Skydance. Cependant, la plateforme de streaming a refusé de surenchérir. Dans une déclaration officielle, les co-PDG Ted Sarandos et Greg Peters ont souligné que l'accord était « une option intéressante au juste prix », mais pas une nécessité stratégique à tout prix. Paramount Skydance a proposé 31 dollars par action de WBD et s'est engagée à prendre en charge les 2,8 milliards de dollars d'indemnités de rupture de son précédent accord avec Netflix. Concrètement, cela signifie que le géant du streaming peut se retirer du marché non seulement sans pertes, mais aussi avec un apport de trésorerie supplémentaire de près de 3 milliards de dollars. Au départ, Netflix a pris l'initiative d'acquérir une partie de Warner Bros., mais Paramount Skydance a répliqué par une tentative de rachat hostile. L'offre initiale a été rejetée, mais les propositions suivantes ont progressivement modifié l'équilibre des forces. Ces dernières semaines ont été marquées par une série de négociations et de contre-arguments qui ressemblaient davantage à une partie de poker financier qu'à des discussions de fusion traditionnelles.
Bien que WBD n'ait pas encore formellement accepté l'offre de Paramount Skydance, tout porte à croire qu'elle le sera. Toutefois, la finalisation de l'acquisition dépendra des autorisations réglementaires, dont l'obtention pourrait prendre plusieurs mois pour une transaction d'une telle envergure. Le retrait de Netflix témoigne de son approche tiède en matière d'évaluation dans le secteur des médias. L'entreprise rechigne à surpayer l'expansion de son catalogue, même lorsqu'il s'agit de marques emblématiques du cinéma et de la télévision. Pour Paramount et Skydance, en revanche, c'est l'occasion de créer l'un des plus grands groupes de l'industrie mondiale du divertissement.
