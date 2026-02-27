 Se connecter 
 Se connecter 
        
Netflix renonce à racheter Warner Bros. Discovery. Paramount obtient gain de ca...
Publié le: 27/02/2026 @ 14:02:21: Par Nic007 Dans "Vidéo"
VidéoLa bataille qui dure depuis des mois pour l'acquisition de Warner Bros. Discovery entre dans une phase décisive. Le conseil d'administration de la société a annoncé que la dernière offre soumise par Paramount Skydance était jugée plus avantageuse que celle de son concurrent. Autrement dit, Netflix n'a plus la mainmise sur cette course. WBD a donné à Netflix quatre jours ouvrables pour s'aligner sur les conditions proposées par Paramount Skydance. Cependant, la plateforme de streaming a refusé de surenchérir. Dans une déclaration officielle, les co-PDG Ted Sarandos et Greg Peters ont souligné que l'accord était « une option intéressante au juste prix », mais pas une nécessité stratégique à tout prix. Paramount Skydance a proposé 31 dollars par action de WBD et s'est engagée à prendre en charge les 2,8 milliards de dollars d'indemnités de rupture de son précédent accord avec Netflix. Concrètement, cela signifie que le géant du streaming peut se retirer du marché non seulement sans pertes, mais aussi avec un apport de trésorerie supplémentaire de près de 3 milliards de dollars. Au départ, Netflix a pris l'initiative d'acquérir une partie de Warner Bros., mais Paramount Skydance a répliqué par une tentative de rachat hostile. L'offre initiale a été rejetée, mais les propositions suivantes ont progressivement modifié l'équilibre des forces. Ces dernières semaines ont été marquées par une série de négociations et de contre-arguments qui ressemblaient davantage à une partie de poker financier qu'à des discussions de fusion traditionnelles.

Bien que WBD n'ait pas encore formellement accepté l'offre de Paramount Skydance, tout porte à croire qu'elle le sera. Toutefois, la finalisation de l'acquisition dépendra des autorisations réglementaires, dont l'obtention pourrait prendre plusieurs mois pour une transaction d'une telle envergure. Le retrait de Netflix témoigne de son approche tiède en matière d'évaluation dans le secteur des médias. L'entreprise rechigne à surpayer l'expansion de son catalogue, même lorsqu'il s'agit de marques emblématiques du cinéma et de la télévision. Pour Paramount et Skydance, en revanche, c'est l'occasion de créer l'un des plus grands groupes de l'industrie mondiale du divertissement.
La fin d'Android lent. Google prend le c... »« Le dernier pilote graphique de NVIDIA es...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 25-02VidéoParamount fait une meilleure offre de rachat que Netflix. Warner Bros. changera-t-il d'avis ?
 25-02VidéoYouTube Premium Lite : deux fonctionnalités très demandées arrivent
 18-02VidéoYouTube va-t-il limiter les notifications ? La plateforme teste de nouvelles règles d’alerte.
 18-02VidéoWarner Bros. relance les négociations de vente avec Paramount : l’accord avec Netflix est-il en train de capoter ?
 17-02VidéoYouTube bloque-t-il les commentaires à cause des bloqueurs de publicités ? Des utilisateurs signalent des problèmes.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Matériel27-02
Qualcomm a changé d'avis concernant la production de puces de jeu pour consoles portables.
 Mobile27-02
Le Google Pixel 11 repéré dans des benchmarks avec une puce peu performante
 Jeux Vidéos27-02
Test Reanimal (PS5) - Les auteurs de Little Nightmares 1&2 récidivent
 Programmation27-02
ChatGPT pour adultes : cochez l’option « Discussions coquines » dans le code.
 Matériel27-02
La NVIDIA Shield TV ne meurt jamais : une nouvelle mise à jour majeure arrive.
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page