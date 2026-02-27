NVIDIA a publié le pilote GeForce Game Ready 595.59 WHQL compatible avec les jeux à venir, mais sa disponibilité fut éphémère. En effet, le pilote a rapidement été retiré en raison d'un bug important lié à la détection du ventilateur de la carte graphique, pouvant entraîner des problèmes de refroidissement et une surchauffe du GPU. Le nouveau pilote a permis de jouer dès le premier jour à Resident Evil Requiem, l'un des plus gros titres de l'année, et à Marathon de Bungie, actuellement en phase de test de surcharge serveur. La mise à jour comprenait également des correctifs de bugs et des optimisations de performances. Le calme fut de courte durée. Peu après l'installation, des utilisateurs ont signalé des dysfonctionnements du système de refroidissement des cartes graphiques GeForce RTX. Le problème concernait la détection et le contrôle des ventilateurs, ce qui, dans des cas extrêmes, pouvait entraîner le fonctionnement d'un seul ventilateur. En cas de forte charge, par exemple lors de sessions de jeu avec le Path Tracing et le DLSS 4 activés, cela pouvait provoquer une surchauffe, une réduction des performances et même endommager la carte.
L'équipe GeForce a signalé sur le forum la présence d'un bug dans les pilotes Game Ready et Studio 595.59 WHQL, et les fichiers ont été temporairement retirés en attendant une analyse plus approfondie. Le développeur recommande à tous les utilisateurs ayant installé la version concernée de revenir à la version stable 591.86 WHQL. Bien qu'il ne soit pas confirmé que tous les utilisateurs aient été touchés, l'impact potentiel était suffisamment important pour justifier le retrait immédiat du package. Comment restaurer le pilote précédent ? La méthode la plus simple consiste à utiliser l'application NVIDIA et à réinstaller la version 591.86 WHQL via le menu « Pilotes ». Cette solution rapide permet de rétablir le bon fonctionnement des ventilateurs et de garantir des températures de fonctionnement optimales. Il ne reste plus qu'à attendre la mise à jour du pilote. De nombreux joueurs prévoient de passer le week-end plongés dans ce nouvel opus de la série culte de survival horror de Capcom, en espérant ne pas risquer d'endommager leur matériel.
