Problèmes d'imprimante sous Windows 11 ? Microsoft apporte des réponses

Le mois dernier, certains utilisateurs de Windows 11 se sont inquiétés des modifications prévues concernant la prise en charge des anciens pilotes d'imprimante. Des craintes ont circulé en ligne quant à la possibilité que les périphériques utilisant les pilotes V3 et V4 cessent de fonctionner à l'avenir. Microsoft a clarifié la situation et corrigé l'entrée correspondante dans sa feuille de route système officielle. Comme l'a rapporté Windows Central, les informations précédentes concernant la fin du support des anciens pilotes étaient erronées et ont été supprimées. Par conséquent, les imprimantes actuellement compatibles avec Windows 11 continueront de fonctionner dans un avenir prévisible. Toutefois, ce changement concerne la manière dont les nouveaux pilotes sont introduits. Depuis janvier, Microsoft ne fournit plus de nouvelles versions officielles des anciens pilotes via Windows Update. Concrètement, cela signifie que le système n'étendra plus cette prise en charge, même si les solutions existantes restent disponibles. Dans les prochains mois, l'entreprise prévoit une transition progressive vers une norme plus moderne : le protocole d'impression Internet (IPP). Ce protocole a été généralisé avec Windows 10 version 21H2 fin 2021. Son objectif est de simplifier l'impression et la numérisation et d'unifier la prise en charge des périphériques sur les ordinateurs et les appareils mobiles.
Les utilisateurs d'imprimantes plus anciennes n'ont aucune action à entreprendre pour le moment. Si votre appareil fonctionne correctement, vous pouvez continuer à utiliser vos pilotes actuels. Les mises à jour pour les solutions plus anciennes seront approuvées au cas par cas, et après le 1er janvier 2027, les nouvelles versions ne seront publiées qu'en cas de failles de sécurité critiques. Les fabricants d'imprimantes peuvent toujours proposer leurs pilotes en téléchargement sur leurs sites web. Cependant, Microsoft a clairement indiqué qu'à l'avenir, la prise en charge de l'impression reposera principalement sur les outils système intégrés plutôt que sur des applications constructeur supplémentaires. Cette évolution ne sera peut-être pas du goût de toutes les entreprises. Par exemple, HP encourage ses utilisateurs à installer l'application HP Smart, tandis qu'Epson propose son propre logiciel disponible sur le Microsoft Store, lequel n'est pas toujours bien noté et dont la compatibilité est limitée. Microsoft explique vouloir simplifier l'ensemble du processus d'impression, à l'instar de ce qu'il fait sur les appareils mobiles. Dans l'écosystème iOS, AirPrint permet depuis des années aux utilisateurs de se connecter rapidement à une imprimante sans installer de pilotes supplémentaires. En pratique, imprimer depuis un téléphone peut s'avérer plus simple que depuis un ordinateur.
