 Se connecter 
 Se connecter 
        
Problèmes d'imprimante sous Windows 11 ? Microsoft apporte des réponses
Publié le: 27/02/2026 @ 01:03:33: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsLe mois dernier, certains utilisateurs de Windows 11 se sont inquiétés des modifications prévues concernant la prise en charge des anciens pilotes d'imprimante. Des craintes ont circulé en ligne quant à la possibilité que les périphériques utilisant les pilotes V3 et V4 cessent de fonctionner à l'avenir. Microsoft a clarifié la situation et corrigé l'entrée correspondante dans sa feuille de route système officielle. Comme l'a rapporté Windows Central, les informations précédentes concernant la fin du support des anciens pilotes étaient erronées et ont été supprimées. Par conséquent, les imprimantes actuellement compatibles avec Windows 11 continueront de fonctionner dans un avenir prévisible. Toutefois, ce changement concerne la manière dont les nouveaux pilotes sont introduits. Depuis janvier, Microsoft ne fournit plus de nouvelles versions officielles des anciens pilotes via Windows Update. Concrètement, cela signifie que le système n'étendra plus cette prise en charge, même si les solutions existantes restent disponibles. Dans les prochains mois, l'entreprise prévoit une transition progressive vers une norme plus moderne : le protocole d'impression Internet (IPP). Ce protocole a été généralisé avec Windows 10 version 21H2 fin 2021. Son objectif est de simplifier l'impression et la numérisation et d'unifier la prise en charge des périphériques sur les ordinateurs et les appareils mobiles.

Les utilisateurs d'imprimantes plus anciennes n'ont aucune action à entreprendre pour le moment. Si votre appareil fonctionne correctement, vous pouvez continuer à utiliser vos pilotes actuels. Les mises à jour pour les solutions plus anciennes seront approuvées au cas par cas, et après le 1er janvier 2027, les nouvelles versions ne seront publiées qu'en cas de failles de sécurité critiques. Les fabricants d'imprimantes peuvent toujours proposer leurs pilotes en téléchargement sur leurs sites web. Cependant, Microsoft a clairement indiqué qu'à l'avenir, la prise en charge de l'impression reposera principalement sur les outils système intégrés plutôt que sur des applications constructeur supplémentaires. Cette évolution ne sera peut-être pas du goût de toutes les entreprises. Par exemple, HP encourage ses utilisateurs à installer l'application HP Smart, tandis qu'Epson propose son propre logiciel disponible sur le Microsoft Store, lequel n'est pas toujours bien noté et dont la compatibilité est limitée. Microsoft explique vouloir simplifier l'ensemble du processus d'impression, à l'instar de ce qu'il fait sur les appareils mobiles. Dans l'écosystème iOS, AirPrint permet depuis des années aux utilisateurs de se connecter rapidement à une imprimante sans installer de pilotes supplémentaires. En pratique, imprimer depuis un téléphone peut s'avérer plus simple que depuis un ordinateur.
« Google teste une nouvelle méthode d'aff...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 25-02WindowsWindows 11 ne démarre plus après l'installation du dernier correctif de Microsoft
 23-02WindowsVous vous souvenez du fond d'écran de Windows XP ? Voici à quoi ça ressemble aujourd'hui.
 19-02WindowsWindows 11 intégrera encore plus d'outils d'IA.
 19-02WindowsWindows 11 intègre un outil de test de vitesse Internet
 16-02WindowsLa barre des tâches flexible s'apprête (enfin) à faire son retour dans Windows 11.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Windows27-02
Problèmes d'imprimante sous Windows 11 ? Microsoft apporte des réponses
 Google27-02
Google teste une nouvelle méthode d'affichage des résultats sur son moteur de recherche.
 Apple27-02
L'iPhone Fold conservera un pli au centre de l'écran.
 Matériel27-02
NVIDIA réduit ses approvisionnements en cartes graphiques pour jeux vidéo.
 Jeux Vidéos27-02
Sony va-t-il réduire le nombre de sorties de ses exclusivités PlayStation solo sur PC ?
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page