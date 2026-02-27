Google teste une nouvelle méthode d'affichage des résultats sur son moteur de recherche.

D'après plusieurs médias, dont Reuters, l'entreprise prévoit de tester de nouvelles présentations pour les résultats de recherche dans des catégories telles que les hôtels, les vols et les restaurants. L'objectif est d'accroître la visibilité des services concurrents spécialisés dans la comparaison de prix et la réservation. Ces modifications visent à démontrer que Google s'adapte aux dispositions du règlement européen sur les marchés numériques. Ce règlement, en vigueur depuis l'année dernière, impose des obligations spécifiques aux principales plateformes internet en matière de concurrence loyale. La position de la Commission européenne est claire. Selon Bruxelles, le moteur de recherche pourrait survaloriser ses propres services de voyage et d'hôtellerie, rendant difficile l'accès aux offres des plateformes concurrentes. Cela concerne principalement l'affichage des modules de prix des vols et des hébergements directement dans les résultats de recherche. La solution envisagée part du principe que, pour certaines requêtes, comme la recherche d'hôtels à Paris ou de vols pour Berlin, les moteurs de recherche et les sites de réservation indépendants apparaîtront également plus haut dans les résultats. Ils seront présentés aux côtés des services Google, et non plus bas sur la page. Des informations dynamiques provenant des compagnies aériennes, des restaurants et des entreprises de transport continueront de s'afficher en dessous ou entre ces résultats. La phase initiale de test se concentrera sur les recherches liées à l'hébergement, puis s'étendra à d'autres catégories. Aucun calendrier précis ni détails techniques n'ont encore été communiqués.
Il s'agit d'un enjeu crucial pour Google, car son modèle de moteur de recherche constitue le fondement de son activité. Les algorithmes de classement et les modules thématiques intégrés sont un élément clé de son modèle économique depuis des années. Cependant, la réglementation européenne prévoit des sanctions sévères en cas de violation des règles de concurrence. Les amendes pour non-respect de ces règles peuvent atteindre 10 % du chiffre d'affaires mondial annuel d'une entreprise. Google a déjà payé des amendes de plusieurs milliards de dollars dans l'Union européenne dans le cadre d'autres affaires de concurrence. Depuis les accusations formelles, l'entreprise a présenté diverses propositions pour s'adapter aux nouvelles règles, mais certains concurrents ont fait valoir que les propositions précédentes n'apportaient aucun changement réel. Le test actuel de la nouvelle présentation des résultats de recherche constitue peut-être la tentative la plus concrète d'améliorer les performances du moteur de recherche. On ignore pour l'instant si les solutions proposées répondront aux attentes des autorités réglementaires européennes. Une chose est sûre : l'entreprise cherche à éviter de nouvelles amendes importantes et est prête à modifier le fonctionnement de l'un de ses produits phares afin de se conformer à la réglementation européenne.
