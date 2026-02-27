 Se connecter 
 Se connecter 
        
L'iPhone Fold conservera un pli au centre de l'écran.
Publié le: 27/02/2026 @ 00:58:28: Par Nic007 Dans "Apple"
ApplePendant des années, Apple a soigneusement évité de se lancer sur le marché des smartphones pliables, la principale raison invoquée étant le pli visible sur l'écran. Cette année, la firme devrait enfin dévoiler l'iPhone Fold, son premier appareil de ce format, doté d'un écran flexible Samsung quasiment sans pli. Une nouvelle fuite en provenance de Chine a révélé les paramètres précis de la courbure : la profondeur du pli serait inférieure à 0,15 mm et l'angle de flexion inférieur à 2,5 degrés. Techniquement, l'écran n'est pas totalement exempt de pli, mais visuellement, il sera presque invisible. Reste à savoir dans quelle mesure.

Le fait est que chaque année, les principaux fabricants de smartphones pliables mettent en avant l'absence de pliure sur l'écran de leurs nouveaux modèles. Pourtant, cette pliure est toujours présente et bien visible, même sous un angle différent. Peut-être que le géant de Cupertino a réussi à surpasser ses concurrents sur ce point, mais pour l'instant, cela semble peu probable, surtout quand on sait que les smartphones pliables de Samsung présentent eux aussi une pliure centrale bien visible. Selon les rumeurs, l'iPhone Fold serait dévoilé en septembre, en même temps que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, tandis que les iPhone 18 et iPhone 18e pourraient être lancés au printemps 2027. Ce modèle pliable devrait être équipé d'un double capteur photo similaire à celui de l'iPhone Air et de Touch ID, intégré au bouton d'alimentation sur le côté droit de l'appareil, pour l'authentification.
Google teste une nouvelle méthode d'aff... »« NVIDIA réduit ses approvisionnements en...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 26-02AppleLe MacBook Pro bénéficiera de Dynamic Island, comme l'iPhone.
 25-02AppleApple introduit une vérification de l'âge pour les utilisateurs
 18-02AppleApple intégrera une caméra aux AirPods Pro
 18-02AppleiPhone 18 Pro : Internet par satellite partout grâce au nouveau modem d’Apple
 17-02AppleApple Podcasts fait peau neuve : les vidéos (et les nouvelles fonctionnalités) sont arrivées.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Windows27-02
Problèmes d'imprimante sous Windows 11 ? Microsoft apporte des réponses
 Google27-02
Google teste une nouvelle méthode d'affichage des résultats sur son moteur de recherche.
 Apple27-02
L'iPhone Fold conservera un pli au centre de l'écran.
 Matériel27-02
NVIDIA réduit ses approvisionnements en cartes graphiques pour jeux vidéo.
 Jeux Vidéos27-02
Sony va-t-il réduire le nombre de sorties de ses exclusivités PlayStation solo sur PC ?
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Manuka Europe
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page