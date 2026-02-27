L'iPhone Fold conservera un pli au centre de l'écran.

Pendant des années, Apple a soigneusement évité de se lancer sur le marché des smartphones pliables, la principale raison invoquée étant le pli visible sur l'écran. Cette année, la firme devrait enfin dévoiler l'iPhone Fold, son premier appareil de ce format, doté d'un écran flexible Samsung quasiment sans pli. Une nouvelle fuite en provenance de Chine a révélé les paramètres précis de la courbure : la profondeur du pli serait inférieure à 0,15 mm et l'angle de flexion inférieur à 2,5 degrés. Techniquement, l'écran n'est pas totalement exempt de pli, mais visuellement, il sera presque invisible. Reste à savoir dans quelle mesure.
Le fait est que chaque année, les principaux fabricants de smartphones pliables mettent en avant l'absence de pliure sur l'écran de leurs nouveaux modèles. Pourtant, cette pliure est toujours présente et bien visible, même sous un angle différent. Peut-être que le géant de Cupertino a réussi à surpasser ses concurrents sur ce point, mais pour l'instant, cela semble peu probable, surtout quand on sait que les smartphones pliables de Samsung présentent eux aussi une pliure centrale bien visible. Selon les rumeurs, l'iPhone Fold serait dévoilé en septembre, en même temps que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, tandis que les iPhone 18 et iPhone 18e pourraient être lancés au printemps 2027. Ce modèle pliable devrait être équipé d'un double capteur photo similaire à celui de l'iPhone Air et de Touch ID, intégré au bouton d'alimentation sur le côté droit de l'appareil, pour l'authentification.
Le fait est que chaque année, les principaux fabricants de smartphones pliables mettent en avant l'absence de pliure sur l'écran de leurs nouveaux modèles. Pourtant, cette pliure est toujours présente et bien visible, même sous un angle différent. Peut-être que le géant de Cupertino a réussi à surpasser ses concurrents sur ce point, mais pour l'instant, cela semble peu probable, surtout quand on sait que les smartphones pliables de Samsung présentent eux aussi une pliure centrale bien visible. Selon les rumeurs, l'iPhone Fold serait dévoilé en septembre, en même temps que les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, tandis que les iPhone 18 et iPhone 18e pourraient être lancés au printemps 2027. Ce modèle pliable devrait être équipé d'un double capteur photo similaire à celui de l'iPhone Air et de Touch ID, intégré au bouton d'alimentation sur le côté droit de l'appareil, pour l'authentification.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité