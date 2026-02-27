 Se connecter 
NVIDIA réduit ses approvisionnements en cartes graphiques pour jeux vidéo.
Publié le: 27/02/2026 @ 00:57:59: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielLors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre de NVIDIA, Colette Kress, directrice financière de l'entreprise, a averti que le secteur du jeu vidéo pourrait rencontrer des difficultés. Dans sa déclaration, elle a souligné que malgré une forte demande des utilisateurs finaux et des stocks suffisants chez les partenaires, les contraintes d'approvisionnement pèseront sur le segment du jeu vidéo au premier trimestre et possiblement au-delà. Bien que la formulation soit assez vague, il est sous-entendu que des pénuries de composants pourraient impacter la disponibilité des cartes graphiques GeForce RTX série 50 dès ce trimestre.

Actuellement, les stocks de l'entreprise semblent stables : l'approvisionnement en cristaux TSMC et en mémoire GDDR7 reste suffisant, sans pénurie. Cependant, à mesure que ces stocks diminuent, la disponibilité pourrait devenir plus problématique. NVIDIA a réservé une capacité importante dans les usines TSMC pour la production de GPU Blackwell, ce qui garantit l'absence de contraintes de production sur les cristaux eux-mêmes. Les difficultés proviennent des fabricants de mémoire, qui rencontrent des pénuries d'approvisionnement en modules GDDR7. Étant donné que NVIDIA fournit à ses partenaires à la fois des cristaux graphiques et de la mémoire, cette pénurie de modules crée un goulot d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et oblige l'entreprise à attendre plusieurs semaines pour les nouvelles livraisons. Cela pourrait, à terme, entraîner une hausse des prix des cartes graphiques, la forte demande et la faible offre persistant.
