Sony va-t-il réduire le nombre de sorties de ses exclusivités PlayStation solo sur PC ?

Publié le: 27/02/2026 @ 00:55:56: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Sony pourrait revoir sa stratégie concernant la sortie de ses jeux solo sur PC . Cette rumeur provient de Jason Schreier , commentateur chez Bloomberg et figure parmi les plus influentes du secteur du jeu vidéo. Lors du podcast Triple Click, il a expliqué avoir le sentiment que l'entreprise fait marche arrière quant à son expansion multiplateforme amorcée ces dernières années. Il ne s'agit pas d'une annonce officielle, mais plutôt d'une orientation stratégique qui, si elle se confirme, marquerait un retour à une politique plus traditionnelle. Ces dernières années, Sony a sorti sur PC plusieurs jeux exclusifs initialement conçus pour les consoles PlayStation, souvent avec des sorties différées par rapport à la date de lancement originale. Cette stratégie était perçue comme une tentative d'élargir le public et d'accroître les revenus sans compromettre l'identité de la plateforme. Or, selon Schreier, la situation pourrait évoluer.
Dans le podcast, le journaliste a expliqué que les jeux en tant que service (c'est-à-dire les jeux multijoueurs conçus pour une communauté continue) continueront probablement à sortir sur PC et PlayStation. La situation est différente pour les jeux solo traditionnels, qui ont toujours été considérés comme l'essence même de l'identité PlayStation. Schreier a déclaré percevoir un abandon progressif de l'idée de proposer régulièrement ces expériences sur PC, prévoyant une réduction significative, voire un arrêt complet. Un premier indice pourrait venir de Marvel's Wolverine, dont la sortie est prévue le 15 septembre sur PlayStation 5. Aucune version PC n'est actuellement prévue. Schreier a déclaré qu'il ne serait pas surpris si le jeu ne sortait jamais sur PC, ou seulement beaucoup plus tard, réaffirmant ainsi que Sony souhaite, avec certains titres, bien insister sur le fait qu'une console PlayStation est indispensable pour y jouer.
Dans sa conversation avec son co-animateur de podcast, Schreier a également remis en question le véritable succès commercial des conversions PC. Selon lui, les sorties sur ordinateur n'auraient pas généré des résultats suffisamment significatifs pour justifier un engagement structurel à long terme. De plus, il a souligné que Sony n'a jamais adopté de stratégie de sortie PC « jour de lancement » pour ses exclusivités majeures, mais a toujours opté pour des lancements échelonnés, comme s'il s'agissait d'un simple test, sans pour autant s'engager pleinement sur le marché multiplateforme. Ses propos ont ensuite été réitérés lors d'une discussion sur le forum ResetEra , où il a précisé qu'il ne s'agissait pas de simples spéculations et que de plus amples informations devraient être communiquées prochainement. Compte tenu de la crédibilité du journaliste, l'hypothèse est prise au sérieux par les observateurs du secteur. John Linneman de Digital Foundry avait également évoqué une possible révision de la stratégie, mais l'intervention de Schreier a renforcé cette théorie.
Un autre facteur doit cependant être pris en compte : ces derniers temps, le nombre de titres solo majeurs sur PlayStation a diminué par rapport au passé, au profit de projets multijoueurs et de services continus. Dans ce contexte, une réduction des portages PC pourrait être une conséquence naturelle de la nouvelle organisation du jeu vidéo, mais aussi un choix stratégique.
Dans le podcast, le journaliste a expliqué que les jeux en tant que service (c'est-à-dire les jeux multijoueurs conçus pour une communauté continue) continueront probablement à sortir sur PC et PlayStation. La situation est différente pour les jeux solo traditionnels, qui ont toujours été considérés comme l'essence même de l'identité PlayStation. Schreier a déclaré percevoir un abandon progressif de l'idée de proposer régulièrement ces expériences sur PC, prévoyant une réduction significative, voire un arrêt complet. Un premier indice pourrait venir de Marvel's Wolverine, dont la sortie est prévue le 15 septembre sur PlayStation 5. Aucune version PC n'est actuellement prévue. Schreier a déclaré qu'il ne serait pas surpris si le jeu ne sortait jamais sur PC, ou seulement beaucoup plus tard, réaffirmant ainsi que Sony souhaite, avec certains titres, bien insister sur le fait qu'une console PlayStation est indispensable pour y jouer.
Dans sa conversation avec son co-animateur de podcast, Schreier a également remis en question le véritable succès commercial des conversions PC. Selon lui, les sorties sur ordinateur n'auraient pas généré des résultats suffisamment significatifs pour justifier un engagement structurel à long terme. De plus, il a souligné que Sony n'a jamais adopté de stratégie de sortie PC « jour de lancement » pour ses exclusivités majeures, mais a toujours opté pour des lancements échelonnés, comme s'il s'agissait d'un simple test, sans pour autant s'engager pleinement sur le marché multiplateforme. Ses propos ont ensuite été réitérés lors d'une discussion sur le forum ResetEra , où il a précisé qu'il ne s'agissait pas de simples spéculations et que de plus amples informations devraient être communiquées prochainement. Compte tenu de la crédibilité du journaliste, l'hypothèse est prise au sérieux par les observateurs du secteur. John Linneman de Digital Foundry avait également évoqué une possible révision de la stratégie, mais l'intervention de Schreier a renforcé cette théorie.
Un autre facteur doit cependant être pris en compte : ces derniers temps, le nombre de titres solo majeurs sur PlayStation a diminué par rapport au passé, au profit de projets multijoueurs et de services continus. Dans ce contexte, une réduction des portages PC pourrait être une conséquence naturelle de la nouvelle organisation du jeu vidéo, mais aussi un choix stratégique.
Plus d'actualités dans cette catégorie
26-02Jeux VidéosTest The 9th Charnel (PS5) - Un survival horror trop ambitieux pour un développeur solo ...
24-02Jeux VidéosTest Our Adventurer Guild (Xbox Series X) - Devenez le maître de la guilde des aventuriers.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité