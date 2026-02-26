 Se connecter 
Publié le: 26/02/2026 @ 18:42:58: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosThe 9th Charnel s'ouvre sur une cinématique assez rudimentaire, dont l'animation rappelle celle d'un jeu de l'ère PlayStation 2 : on y voit un père avec sa fille, consultant un calendrier de septembre 2008. Puis, dans une autre cinématique, le protagoniste, Michael, et ses deux collègues se rendent en voiture à un endroit précis, de nuit, lorsqu'un objet surgit soudainement devant eux, provoquant un accident et la chute de leur véhicule dans un ravin abrupt. À son réveil, un homme mystérieux l'aborde, semblant connaître le nom de Michael, comme s'il l'attendait au bord de la falaise. Il lui fait une injection, le plongeant dans un profond sommeil. À son réveil, l'homme a disparu et l'aventure de Michael commence. Une lampe torche à la main, il doit trouver un moyen de sortir de ce lieu mystérieux et de retrouver ses deux compagnons. The 9th Charnel propose une vue à la première personne assez étroite, et les mouvements des personnages sont lents et rigides, loin de la fluidité d'Outlast ou de Resident Evil 7: Biohazard. Les premières minutes de jeu m'ont donné un peu la nausée, et j'ai dû faire une pause avant de reprendre, le temps que mes yeux s'habituent au faible nombre d'images par seconde. Habitué aux FPS où les réflexes oculaires et tactiles sont rapides, ce fut un véritable choc. Pour en revenir aux mécaniques de jeu, pendant environ les trois quarts du premier opus, votre personnage sera extrêmement vulnérable. Vous devrez vous déplacer furtivement, courir et vous cacher dans certains endroits pour éviter les attaques de mystérieuses créatures qui tenteront de vous poursuivre et de vous blesser. Si vous mourez, la partie reprendra à l'emplacement de la dernière sauvegarde automatique. Vous n'aurez donc pas à recommencer. Pour survivre, vous trouverez plusieurs objets de soin, mais chaque utilisation ne restaure qu'un certain nombre de points de vie ou un pourcentage de vos points de vie maximum.

