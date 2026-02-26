La nouvelle console Xbox sera au cœur de l'avenir de Microsoft. La nouvelle PDG de Microsoft Gaming , Asha Sharma , l'a clairement affirmé, promettant un « retour à Xbox » et des annonces matérielles imminentes. Après l'ère Phil Spencer, la division se prépare à une phase complexe, marquée par le déclin des ventes de consoles et les transformations du marché. Le message est clair : la console reste le pilier de l'écosystème. Nous en saurons plus très prochainement. Dans son premier message aux équipes et aux joueurs (via Windows Central ), Sharma a identifié le « retour à la Xbox » comme l'un des trois piliers de la stratégie future. Interviewée par Windows Central, elle a précisé qu'il ne s'agissait pas d'un aveu d'échec, mais d'un rappel de l'esprit originel qui a fondé l'équipe : la surprise, le courage, la rébellion créative et le plaisir. Des termes comme « renégat » et « rébellion » évoquent le désir d'oser à nouveau, comme aux débuts de la marque Xbox. Le point le plus important concerne cependant le matériel. Ces dernières années, la plateforme de consoles a connu plusieurs trimestres de déclin quasi constant. Dans un contexte où l'attention des utilisateurs se porte désormais sur les réseaux sociaux, les plateformes vidéo et les nouvelles formes de divertissement numérique, Xbox se retrouve en concurrence non seulement avec les autres consoles, mais aussi avec l'ensemble de l'écosystème de l'économie de l'attention. Sharma a reconnu ouvertement ces difficultés, mais a réaffirmé que la solution ne sera pas d'abandonner la console, mais plutôt de la relancer. « Les joueurs Xbox ont consacré jusqu'à 25 ans de leur vie à ces univers et à notre console », a-t-elle déclaré. « Je m'engage à revenir sur Xbox, et cela commence par la console, par le matériel. Vous en entendrez bientôt parler ; des annonces sont à venir. » Ce passage laisse présager des nouvelles concrètes concernant la prochaine génération ou une refonte majeure de la plateforme actuelle.
Aux côtés de Sharma, le nouveau directeur du contenu, Matt Booty, a réaffirmé le message : Xbox ne deviendra pas un simple éditeur multiplateforme. Le système de studios est structuré comme un studio interne, en étroite collaboration avec l’équipe matérielle. Cela implique une participation directe aux décisions technologiques, à l’optimisation des jeux et à la conception des nouvelles consoles. « Nous ne sommes pas conçus pour être uniquement un éditeur », a expliqué Booty, balayant les spéculations concernant un retrait progressif du secteur du matériel. La question des exclusivités reste ouverte. Ces dernières années, Xbox a sorti plusieurs titres sur des plateformes concurrentes, alimentant le débat sur l'intérêt d'acheter une console propriétaire. Sharma n'exclut pas des changements : la stratégie sera réexaminée en fonction des données et de sa valeur à long terme. « Le plan est le plan jusqu'à ce qu'il ne le soit plus », a-t-il déclaré, soulignant qu'avant de prendre toute décision définitive, il entend analyser le bien-fondé des décisions passées et leur impact sur l'écosystème. Un autre sujet sensible concerne l'intelligence artificielle. Sharma, de l'équipe CoreAI de Microsoft, a tenu à rassurer les développeurs et les fans : il n'y aura pas d'« invasion » de contenu généré automatiquement. L'IA pourra servir d'outil de soutien à la production – par exemple, pour le codage ou la correction de bugs – mais elle ne remplacera pas la créativité humaine. « Nous n'inonderons pas l'écosystème de produits superficiels ou dérivés », a-t-il affirmé. Booty a ajouté qu'aucune directive n'est imposée : les studios sont libres d'utiliser ou non ces technologies. D'un point de vue culturel, la nouvelle direction insiste sur la nécessité de préserver l'identité des studios et la diversité de leur catalogue, des petits projets expérimentaux aux blockbusters comme Call of Duty, World of Warcraft ou Minecraft. L'idée est que presque tous les grands succès naissent d'une étincelle : c'est pourquoi l'environnement créatif doit rester ouvert à la prise de risques.
