Les modèles d'IA de pointe sont de plus en plus performants , mais les produits qui les entourent limitent souvent leur véritable potentiel . Perplexity cherche à surmonter cet obstacle grâce à un système qui vise à exploiter de manière coordonnée les meilleures IA disponibles aujourd'hui. C’est dans ce contexte qu’est né Perplexity Computer , présenté comme un assistant numérique polyvalent fonctionnant sur les mêmes interfaces que nous utilisons quotidiennement. L’objectif est de passer de simples conversations fournissant des réponses et d’agents exécutant des tâches individuelles à un système capable de gérer des flux de travail complets pendant des heures, voire des mois. Perplexity Computer gère la pile logicielle comme un collègue humain : il l’utilise directement, sans nécessiter de configuration locale de la part de l’utilisateur. Le système raisonne , délègue , recherche , construit , mémorise , programme et enfin fournit le résultat. Le point de départ est la description d'un résultat souhaité , que l'ordinateur décompose en tâches et sous-tâches , créant ainsi des sous-agents dédiés . Ces sous-agents peuvent effectuer des recherches Web , générer des documents , traiter des données ou effectuer des appels API vers des services connectés. Un agent peut rédiger un document pendant qu'un autre collecte les données nécessaires , la coordination entre les différentes parties étant automatique. Le travail s'effectue de manière asynchrone , ce qui vous permet de vous concentrer sur d'autres tâches ou d'exécuter simultanément des dizaines d'instances de Perplexity Computer. Lorsqu'un ordinateur rencontre un problème , il crée de nouveaux sous-agents pour le résoudre, par exemple en recherchant des clés API , en effectuant des recherches d'informations complémentaires ou en programmant des applications si nécessaire. Le système peut également consulter directement l'utilisateur lorsqu'une intervention humaine est indispensable.Chaque tâche s'exécute dans un environnement informatique isolé , avec accès à un véritable système de fichiers , un véritable navigateur et des intégrations avec de véritables outils . L'objectif est d'offrir une assistance en IA sécurisée et accessible via le cloud, tirant parti des performances des modèles de pointe actuels .
Selon Perplexity, à mesure que les modèles gagnent en puissance , l'orchestration multi-modèles devient le cadre le plus efficace pour exploiter pleinement l'IA. Il y a une certaine humilité dans tout cela, ou peut-être simplement de l'ingéniosité : c'est difficile à comprendre, mais l'idée d'une IA « exploitant » d'autres IA est assurément fascinante . Chaque modèle de pointe excelle dans différents types de tâches ; un flux de travail complet doit donc pouvoir y accéder et les répartir intelligemment . Perplexity Computer adopte précisément cette approche, en attribuant les tâches aux modèles les plus adaptés. Au moment de la rédaction de ce document, Perplexity Computer utilise Claude Opus 4.6 comme moteur de raisonnement principal . Les sous-agents sont quant à eux orchestrés par plusieurs modèles spécialisés :
- Gemini pour la recherche approfondie et la création de sous-agents,
- Nano Banana pour la gestion d'images ,
- Veo 3.1 pour les vidéos ,
- Grok pour la rapidité dans les tâches légères
- ChatGPT 5.2 pour un rappel de contexte long et une recherche plus large .
La conception indépendante du modèle permet à Perplexity de remplacer ou de mettre à jour ces composants à mesure que les modèles évoluent . L'ordinateur vous permet également de choisir des modèles spécifiques pour des sous-tâches spécifiques, vous offrant ainsi un meilleur contrôle . Alors que les budgets de jetons deviennent une variable de plus en plus pertinente pour différents rôles, Perplexity souligne l'importance de donner aux utilisateurs le choix et le contrôle sur la meilleure façon d'utiliser ces ressources.
Perplexity évoque l'histoire du terme « ordinateur », rappelant qu'en 1757, le mathématicien Alexis Clairaut employa deux « calculateurs » humains, ou apprentis, pour affiner la prédiction d' Edmond Halley concernant les comètes. Travaillant pendant des mois, l'équipe se répartit les tâches et parvint à prédire le périhélie de la comète de Halley à deux jours près . Selon cette interprétation, le mot « ordinateur » a évolué au fil du temps, mais a conservé l’idée d’une division autonome du travail complexe, la précision étant une exigence fondamentale. Perplexity relie cette tradition aux modèles d’IA modernes , dont on pense déjà qu’ils sont capables de performances remarquables. L'entreprise affirmait qu'il manquait jusqu'à présent un système capable d' orchestrer ces fonctionnalités à travers les tâches , les outils et le temps . Perplexity Computer répond à ce besoin et est déjà disponible pour les abonnés Perplexity Max ( 200 $ par mois ! ), une extension pour les utilisateurs d'Enterprise Max étant prévue ultérieurement . Dans ce scénario, l’IA n’est plus présentée comme un simple outil à interroger, mais comme un véritable ordinateur qui divise, coordonne et achève le travail au fil du temps, nous laissant la tâche de définir des objectifs clairs et d’évaluer soigneusement les résultats .
