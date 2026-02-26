Gemini révolutionne Android : voici comment il vous facilite la vie.

Les tâches répétitives sur votre smartphone ont tendance à être chronophages et à perturber votre concentration, surtout lorsqu'elles consistent toujours à effectuer les mêmes étapes. Avec la nouvelle fonctionnalité Gemini sur Android , Google cherche à réduire ces désagréments en vous permettant de déléguer certaines tâches récurrentes directement à l'Assistant. Cette fonctionnalité est initialement proposée en version bêta dans l'application Gemini sur les Pixel 10 , Pixel 10 Pro et Samsung Galaxy S26 , avec un déploiement initial limité aux États-Unis et à la Corée du Sud . L'objectif est de permettre la réalisation de tâches complexes sans avoir à rester constamment devant l'écran. Pour lancer une automatisation, maintenez simplement le bouton d'alimentation enfoncé et envoyez une requête à Gemini , comme réserver un VTC ou recommander votre dernier repas auprès d'un service de livraison. L'assistant prend alors le relais et exécute la tâche automatiquement. Pendant son exécution, Gemini fonctionne en arrière-plan , vous permettant de continuer à utiliser votre smartphone pour d'autres tâches. L'interaction avec l'assistant ne bloque donc pas l'interface, et l'ensemble du flux reste géré discrètement. Cette fonctionnalité bêta est initialement compatible uniquement avec certaines applications des secteurs de la livraison de repas , des courses et du covoiturage . La compatibilité varie selon l'application et l'appareil, et Google précise qu'il s'agit d'un lancement limité, destiné à recueillir les commentaires des utilisateurs . L'accès est réservé aux personnes âgées de 18 ans et plus , et la disponibilité dépend du modèle : actuellement, cela inclut le Galaxy S26 , le Pixel 10 , le Pixel 10 Pro et le Pixel 10 Pro XL , avec des conditions de compatibilité et de distribution régionale spécifiques.
Google conçoit ces automatisations en accordant une attention particulière au contrôle et à la sécurité . Chaque procédure ne démarre que sur commande directe de l'utilisateur et s'arrête automatiquement une fois la tâche terminée, sans aller au-delà de ce qui a été demandé. La transparence est assurée par des notifications en temps réel , qui affichent l'avancement de la tâche gérée par Gemini. Grâce à ces notifications, vous pouvez surveiller , intervenir ou arrêter l'opération à tout moment, en conservant un contrôle constant sur les activités de l'assistant. En matière d' accès aux données , Gemini exécute les automatisations dans une sorte de fenêtre virtuelle sécurisée sur votre téléphone. Ainsi, l'assistant interagit uniquement avec les applications nécessaires à la tâche, sans pouvoir accéder au reste du contenu de l'appareil, ce qui réduit l'exposition de vos informations personnelles. Il s'agit clairement d'une fonctionnalité encore en phase de test et limitée en termes d'applications intégrées, mais nous espérons la voir pleinement opérationnelle prochainement dans notre région également.
