La prochaine mise à jour iOS 26 est déjà en préparation et pourrait arriver bien plus tôt que prévu. Les journaux de connexion de MacRumors contiennent d'ailleurs des références à iOS 26.3.1 , un indice qui, par le passé, a prédit avec une grande précision la sortie de nouvelles versions du système d'exploitation iPhone . D'après ces fuites, Apple se prépare à déployer une mise à jour de maintenance dans les deux prochaines semaines , au moment même où l'attention se porte sur le nouvel événement Apple Experience et les présentations prévues début mars. D'après les informations disponibles, iOS 26.3.1 fait partie des mises à jour mineures , conçues pour corriger des bogues et des failles de sécurité potentielles . Aucune information n'a été communiquée concernant de nouvelles fonctionnalités ou des modifications visibles de l'interface. La dernière mise à jour en date est iOS 26.2.1 , sortie le mois dernier, qui a corrigé des bugs et ajouté la compatibilité avec l' AirTag de deuxième génération . Apple semble donc, une fois de plus, suivre son schéma habituel de petites mises à jour intermédiaires entre les mises à jour majeures.
Apple prévoit une série d'annonces durant la première semaine de mars . Selon certaines rumeurs , trois jours consécutifs d'actualités, du lundi 2 au mercredi 4 mars , seraient consacrés à de nouveaux produits matériels. Le mercredi 4 mars à 9 h, heure de l'Est ( 15 h, heure d'Europe centrale), Apple organise un événement intitulé « Apple Experience » dans trois villes : New York , Londres et Shanghai . Des journalistes et créateurs de contenu triés sur le volet pourront découvrir en avant-première les appareils présentés. Parmi les produits attendus figure également l'iPhone 17e , mentionné parmi les possibles nouveautés pour début mars. La source indique qu'iOS 26.3.1 pourrait prendre en charge certains de ces nouveaux appareils, mais précise qu'il s'agit d'une simple spéculation et non d'une information confirmée. En termes de calendrier, iOS 26.3.1 s'intègre comme une mise à jour de transition entre iOS 26.3 , qui était déjà disponible au début du mois, et iOS 26.4 , qui devrait arriver entre fin mars et début avril . La nouvelle version ne vise donc pas à introduire de changements majeurs, mais à maintenir la stabilité de la plateforme pendant une phase de transition.
Les attentes sont plus élevées pour iOS 26.4 : même s'il n'inclut pas encore la version personnalisée de Siri , cette version est décrite comme une mise à jour plutôt riche, avec de nouvelles fonctionnalités réparties entre Apple Music , Apple Podcasts , CarPlay et d'autres services système. Aucune confirmation n'est actuellement disponible concernant d'éventuelles mises à jour parallèles, telles que macOS 26.3.1 ou d'autres versions pour d'autres appareils Apple. La source précise qu'elle n'a pas vérifié l'existence de versions correspondantes pour d'autres systèmes d'exploitation
Apple prévoit une série d'annonces durant la première semaine de mars . Selon certaines rumeurs , trois jours consécutifs d'actualités, du lundi 2 au mercredi 4 mars , seraient consacrés à de nouveaux produits matériels. Le mercredi 4 mars à 9 h, heure de l'Est ( 15 h, heure d'Europe centrale), Apple organise un événement intitulé « Apple Experience » dans trois villes : New York , Londres et Shanghai . Des journalistes et créateurs de contenu triés sur le volet pourront découvrir en avant-première les appareils présentés. Parmi les produits attendus figure également l'iPhone 17e , mentionné parmi les possibles nouveautés pour début mars. La source indique qu'iOS 26.3.1 pourrait prendre en charge certains de ces nouveaux appareils, mais précise qu'il s'agit d'une simple spéculation et non d'une information confirmée. En termes de calendrier, iOS 26.3.1 s'intègre comme une mise à jour de transition entre iOS 26.3 , qui était déjà disponible au début du mois, et iOS 26.4 , qui devrait arriver entre fin mars et début avril . La nouvelle version ne vise donc pas à introduire de changements majeurs, mais à maintenir la stabilité de la plateforme pendant une phase de transition.
Les attentes sont plus élevées pour iOS 26.4 : même s'il n'inclut pas encore la version personnalisée de Siri , cette version est décrite comme une mise à jour plutôt riche, avec de nouvelles fonctionnalités réparties entre Apple Music , Apple Podcasts , CarPlay et d'autres services système. Aucune confirmation n'est actuellement disponible concernant d'éventuelles mises à jour parallèles, telles que macOS 26.3.1 ou d'autres versions pour d'autres appareils Apple. La source précise qu'elle n'a pas vérifié l'existence de versions correspondantes pour d'autres systèmes d'exploitation
Plus d'actualités dans cette catégorie
12-02iOSiOS et iPadOS 26.3 sont désormais disponibles : passer à Android est maintenant beaucoup plus facile.
16-12iOSApple facilite la transition d'iPhone à Android. iOS 26.3 est désormais disponible pour test.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité