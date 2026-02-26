Avec la nouvelle mise à jour Circle and Search , Google repense l'un des outils les plus populaires d'Android permettant de connecter le contenu de l'écran au moteur de recherche. Jusqu'à présent, l'expérience se concentrait principalement sur des éléments individuels. Google étend désormais l'utilisation de Circle and Search à des situations plus complexes, où l'ensemble de ce que vous voyez présente un intérêt, et non plus seulement un détail isolé. L'objectif est de vous permettre d'explorer plusieurs objets dans une même image en une seule opération, sans avoir à répéter la recherche plusieurs fois. Cette mise à jour permet de sélectionner plusieurs éléments simultanément dans une photo ou tout autre contenu visuel à l'écran. Vous pouvez entourer , surligner ou dessiner différentes zones de l'image et obtenir des informations sur chaque élément sélectionné. Google donne l'exemple d'une photo avec plusieurs poissons colorés : Circle and Search peuvent reconnaître chaque espèce distincte , comme le baliste nid d'abeille ou la méduse lune , et renvoyer des résultats spécifiques pour chacune. Outre le nom simple et les images associées, le système fournit des explications sur le contexte dans lequel ces animaux coexistent et des liens vers du contenu Web pour obtenir des informations complémentaires. Selon Google, ce mode génère également davantage de résultats visuels à partir d'une seule recherche, créant ainsi de nouvelles opportunités de visibilité pour les commerçants et les entreprises qui apparaissent parmi les produits ou le contenu associé.
Google indique que la mode et le shopping en ligne figurent parmi les domaines où sa recherche est la plus utilisée . Grâce à cette nouvelle mise à jour, il est désormais possible d'analyser une tenue complète , par exemple celle vue sur les réseaux sociaux , et de la décomposer en tous ses éléments. Sur les Samsung Galaxy S26 et Pixel 10 , il vous suffit de toucher, d'entourer ou de dessiner votre tenue pour que Circle and Search trouve des accessoires , des vêtements d'extérieur , des robes et des chaussures . L'application suggère ensuite des articles similaires pour chaque élément, facilitant ainsi la recherche d'alternatives et l'inspiration pour de nouvelles combinaisons. Dans les pays où la fonctionnalité d' essayage virtuel est déjà disponible dans les fiches produits Google, cette expérience s'intègre désormais directement à Circle and Search sur les Galaxy S26 et Pixel 10. Après avoir trouvé une tenue à l'écran, vous pouvez sélectionner l' option « Essayer » pour voir à quoi ressemblent les articles sur un mannequin virtuel vous représentant, sans quitter la recherche. Google attribue cette nouvelle expérience de recherche par association aux capacités de Gemini 3 , notamment à ses fonctions de planification , de raisonnement et d'outillage . Le système ne se contente plus de rechercher une simple correspondance visuelle, mais élabore un plan en plusieurs étapes afin de fournir des résultats cohérents pour tous les éléments sélectionnés. Le modèle identifie automatiquement les parties les plus pertinentes de l'image à recadrer, effectue plusieurs recherches en parallèle et compare les résultats pour générer une réponse finale. Pour chaque objet sélectionné, Circle and Search rassemble des images et du contenu provenant du web afin de constituer une fiche d'information distincte.
