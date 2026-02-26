 Se connecter 
Instagram lance un système d'alertes pour les parents d'adolescents
Publié le: 26/02/2026 @ 18:12:08: Par Nic007 Dans "Social"
SocialInstagram déploie une nouvelle fonctionnalité de sécurité pour les parents d'adolescents. La plateforme enverra désormais des alertes lorsque leur enfant effectuera des recherches répétées sur des contenus liés au suicide ou à l'automutilation dans un court laps de temps. Des notifications seront envoyées aux parents utilisant le contrôle parental d'Instagram. Auparavant, la plateforme bloquait les résultats de ces recherches, mais ces nouvelles alertes visent à informer les parents du comportement de leur enfant et à leur permettre d'agir en conséquence. Les alertes seront déclenchées par des phrases incitant à l'automutilation, des expressions suggérant qu'un adolescent pourrait être en danger, et des termes généraux comme « suicide » ou « automutilation ». La notification parviendra au parent par courriel, SMS ou WhatsApp (selon les coordonnées fournies), ainsi que par une notification intégrée à l'application. Le message contiendra des ressources pour faciliter le dialogue avec l'enfant. Cette nouvelle fonctionnalité intervient alors que Meta fait face à de nombreuses poursuites judiciaires l'accusant d'influencer négativement les réseaux sociaux sur les jeunes utilisateurs. Cette semaine, le PDG d'Instagram, Adam Mosseri, a témoigné devant un tribunal californien au sujet de la dépendance aux réseaux sociaux. Une autre audience, qui s'est tenue à Los Angeles, a révélé les résultats d'une étude interne de Meta, concluant que les outils de contrôle parental ont peu d'impact sur l'utilisation compulsive des réseaux sociaux par les enfants.

Instagram précise avoir volontairement limité le seuil d'alerte à quelques recherches sur une courte période afin d'éviter les notifications inutiles, tout en restant vigilant. L'entreprise a consulté des experts de son groupe consultatif sur le suicide et l'automutilation lors de la conception de cette fonctionnalité. Les alertes seront lancées la semaine prochaine aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada. Cette fonctionnalité devrait être déployée dans d'autres pays au cours des prochains mois. Instagram prévoit également d'étendre le système aux notifications envoyées lorsqu'un adolescent tente d'aborder ces sujets avec l'IA.
