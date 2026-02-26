La PlayStation TV pourrait faire son retour avec la PS6 portable.

Sony pourrait relancer la PlayStation TV, ainsi que la PS6 portable (dont la sortie reste à confirmer). C'est ce qu'affirme Zuby_Tech , un informateur généralement bien informé . La PlayStation TV, connue sous le nom de PlayStation Vita TV au Japon et dans d'autres pays d'Asie, est une micro-console de la famille PlayStation de Sony. Il s'agit d'une version console de salon de la PlayStation Vita portable. Sony l'a lancée le 14 novembre 2013 au Japon et le 14 novembre 2014 en Europe et en Australie. Elle se contrôle avec les manettes Sixaxis, DualShock 3 ou DualShock 4. La PlayStation TV permet de jouer à de nombreux jeux Vita et propose des applications depuis des cartouches ou le PlayStation Store. Cependant, certains contenus ne sont pas compatibles, notamment en raison de l'absence de gyroscope et de microphone. Le système émule les commandes tactiles via les manettes. Sony n'a pas encore confirmé cette information.
Plus d'actualités dans cette catégorie
16-02ConsolesD'après une source bien connue, la PS6 ne disposera pas d'une architecture RDNA 5 complète.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité