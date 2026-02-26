Twitch bloque les paiements sans pièce d'identité ni scan facial.

La plateforme de streaming Twitch a instauré une nouvelle condition pour certains de ses partenaires. Pour percevoir leurs revenus de diffusion, les créateurs sélectionnés doivent désormais faire vérifier leur identité par le service tiers Persona. Cette procédure implique la soumission d'une pièce d'identité officielle et la prise d'un selfie pour une analyse biométrique. La vérification ne concerne pas l'accès au contenu ni la confirmation de l'âge du spectateur. Elle s'applique en revanche au retrait des gains déjà perçus. Les utilisateurs dont les paiements ont été suspendus verront un message dans leur espace client et recevront un courriel contenant les instructions pour finaliser la vérification. La documentation de la plateforme indique que cette vérification est sélective. L'entreprise n'a pas communiqué les critères de sélection des comptes nécessitant une vérification supplémentaire ni l'ampleur de cette mesure. Le choix de l'outil est également controversé. Persona, un service de vérification d'identité qui analyse les documents et les données biométriques des utilisateurs, a fait l'objet d'un examen minutieux ces dernières semaines suite à des informations selon lesquelles Discord envisagerait de l'utiliser pour scanner les visages de ses utilisateurs. Discord a minimisé l'ampleur des changements pendant un temps. Cependant, l'entreprise a finalement renoncé à l'intégration complète de Persona. Le directeur technique, Stanislav Vishnevskiy, a admis dans une publication officielle que cette intégration avait suscité de vives réactions et avait été annulée car elle ne répondait pas à l'exigence de vérification sur l'appareil. Twitch a adopté une approche inverse, en introduisant une vérification biométrique externe comme condition de règlement financier avec les créateurs.
Ces changements s'inscrivent toutefois dans une tendance réglementaire plus large. Au Royaume-Uni, la loi sur la sécurité en ligne (Online Safety Act) impose aux plateformes de vérifier l'âge des utilisateurs lors de l'accès à certains contenus. En pratique, cela conduit à la mise en place massive de systèmes d'identification des utilisateurs. En Australie, au Brésil et au Royaume-Uni, Discord utilise toujours k-ID pour vérifier l'âge lorsque la loi l'exige. Les plateformes technologiques sont confrontées à un choix : limiter certaines fonctionnalités ou mettre en place des mécanismes de collecte de données sensibles. Twitch propose une nouveauté : la vérification des revenus est désormais étendue au paiement. Auparavant, cette procédure concernait principalement le secteur financier ou l’accès à du contenu pour adultes. Désormais, elle s’applique également aux créateurs souhaitant percevoir leurs gains. Le message affiché aux utilisateurs est clair : pour recevoir un paiement, ils doivent soumettre leur pièce d’identité et un selfie au système Persona. La vérification se fait en dehors de l’infrastructure de Twitch, même si la plateforme redirige l’utilisateur vers un service externe. On ignore combien de temps les données sont conservées et quels contrôles Persona applique en matière de biométrie. On ne sait pas non plus si les créateurs peuvent contester un blocage de paiement sans avoir à se soumettre à une procédure d'identification.
