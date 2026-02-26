Micron annonce une mémoire GDDR7 plus rapide et offrant une plus grande capacité.

Micron annonce sa mémoire GDDR7 de nouvelle génération, qui promet une capacité accrue et une bande passante nettement supérieure aux solutions actuelles. Dans son dernier article de blog, le fabricant a dévoilé des modules de 24 Go atteignant des vitesses de 36 Gbit/s. Selon l'entreprise, cette solution est conçue pour les jeux modernes et les exigences croissantes de l'intelligence artificielle. L'une des premières cartes graphiques à utiliser la GDDR7 fut la GeForce RTX 5090. Actuellement, les versions GDDR7 les plus rapides disponibles atteignent environ 30 Gb/s, mais Micron a annoncé une augmentation à 36 Gb/s, soit environ 20 % plus rapide que les chipsets haut de gamme actuels. Les nouvelles puces devraient augmenter la capacité mémoire totale des cartes graphiques jusqu'à 50 % par rapport aux configurations précédentes. Concrètement, cela permettra de concevoir des modèles avec une mémoire tampon VRAM plus importante, ce qui est particulièrement crucial pour les hautes résolutions et les effets graphiques avancés. Avec un débit de 36 Gb/s et un bus mémoire large, il sera possible d'atteindre des vitesses de transfert de données très élevées. Selon la configuration, on parle d'un débit dépassant les 2 To/s pour les versions les plus performantes. Un tel niveau était, il y a encore quelques années, réservé aux accélérateurs de calcul les plus onéreux.
Micron souligne que l'augmentation de la capacité mémoire et de la bande passante se traduit directement par une meilleure qualité de jeu. Les jeux modernes utilisent des textures de plus en plus complexes, des mondes immenses et des techniques comme le lancer de rayons. De plus, des algorithmes de mise à l'échelle d'image et de génération d'images sont intégrés. Selon le fabricant, la GDDR7 est conçue pour contribuer à maintenir une fluidité stable aux résolutions 4K, 5K et même 8K, même dans les scènes à forte charge. Les nouvelles mémoires ont également des implications pour les applications liées à l'IA. De plus en plus de cartes graphiques sont utilisées non seulement pour les jeux, mais aussi pour les modèles génératifs, le traitement d'images et de vidéos, ainsi que pour les tâches de calcul. Un débit plus élevé se traduit par un traitement des données plus rapide par les modèles d'IA, tandis qu'une capacité accrue permet de gérer des réseaux plus complexes sans nécessiter de transferts de données fréquents. Micron souligne également une efficacité énergétique améliorée grâce à des modifications architecturales et à des tensions de fonctionnement plus basses.
D'autres fabricants travaillent également au développement de la GDDR7, notamment Samsung Electronics, qui a déjà lancé la production en série de ces modules et promet des vitesses encore plus élevées à l'avenir. Parallèlement, les nouvelles générations de puces graphiques, y compris les modèles à venir de NVIDIA, devraient exploiter pleinement le potentiel d'une mémoire plus rapide et plus volumineuse.
