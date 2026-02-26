LibreOffice Online est de retour. Le concurrent gratuit de Google Docs et de Microsoft 365 est de nouveau opérationnel.

Après plusieurs années de stagnation, le projet LibreOffice Online est de nouveau au cœur des préoccupations de la Document Foundation. L'organisation a annoncé la reprise du développement d'une version en ligne de la suite bureautique, qui vise à offrir une alternative libre et gratuite aux services cloud dominants sur le marché. LibreOffice Online a été créé comme outil de collaboration pour la création de documents texte, de feuilles de calcul et de présentations directement dans un navigateur. Lancé en mars 2015, le projet était initialement présenté comme la réponse de la communauté open source à la popularité croissante de Google Docs et de Microsoft 365. Sa principale différence réside dans son modèle de distribution : absence de frais de licence et accès intégral au code source. LibreOffice Online repose sur une architecture client-serveur. Un simple navigateur web moderne suffit aux utilisateurs pour accéder aux documents. Tout le traitement est effectué côté serveur et l'interface s'affiche dans une fenêtre de navigateur, quel que soit le système d'exploitation ou l'appareil utilisé. La Fondation n'envisage pas de lancer une instance centrale et publique, à l'instar des services cloud commerciaux. Elle encourage plutôt les organisations et les utilisateurs individuels à déployer la solution sur leur propre infrastructure. Ce modèle est en accord avec sa philosophie de décentralisation et de contrôle des données.
En parallèle, une version classique de LibreOffice, installée localement, est développée et fonctionne depuis des années comme alternative gratuite aux suites bureautiques commerciales. Ce projet, dérivé du code source d'Apache OpenOffice, demeure l'une des plus importantes initiatives open source du secteur des logiciels bureautiques. Bien que l'annonce officielle de la suspension des travaux sur LibreOffice Online ait été faite en 2022, les derniers changements significatifs apportés au dépôt remontent à 2020. À cette époque, le projet a fait l'objet d'un changement d'image et a été fortement associé à Collabora, qui a joué un rôle technologique de premier plan. La même année, Collabora s'est concentrée sur sa propre version du projet, Collabora Online. Cette solution a commencé à fonctionner comme un service distinct, développé commercialement, avec son propre cycle de publication et son propre support technique. La décision de fermer LibreOffice Online a été prise suite à un vote du conseil d'administration de la fondation. Le motif officiel invoqué était un conflit d'intérêts. Des représentants de Collabora, dont Michael Meeks, siégeaient au conseil. Des liens personnels et le développement parallèle de projets connexes ont engendré des tensions au sein de la communauté.
La fondation affirme actuellement que les obstacles organisationnels ont été levés et qu'il n'existe aucun frein formel à la reprise du projet. Cependant, aucun détail concernant d'éventuels changements structurels n'a été fourni. Michael Meeks remet ouvertement en question la pertinence de cette relance. Il estime que la plupart des développeurs actifs qui travaillaient auparavant sur LibreOffice Online œuvrent depuis longtemps sur Collabora Online. Il craint que le développement parallèle de deux projets similaires n'entraîne une fragmentation des ressources et une concurrence accrue pour les mêmes contributeurs. Les données relatives aux contributions au code illustrent l'ampleur des dépendances. Environ 95 % du code de Collabora Online a été développé par l'équipe Collabora et ses partenaires. Fin 2025, l'entreprise était responsable de 45 % des modifications apportées au dépôt principal de LibreOffice hors ligne. Collabora développe également sa propre solution de bureau, Collabora Office, qui a fait l'objet d'une mise à jour importante en novembre 2025.
