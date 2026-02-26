 Se connecter 
Le MacBook Pro bénéficiera de Dynamic Island, comme l'iPhone.
Publié le: 26/02/2026 @ 00:00:06: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple s'apprête à lancer cet automne des MacBook Pro dotés d'écrans OLED et de commandes tactiles, intégrant la fonctionnalité Dynamic Island, similaire à celle de l'iPhone. Pour rappel, Dynamic Island est apparue pour la première fois sur les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, avec une encoche ovale affichant les notifications et les informations système. Sur le MacBook Pro, cet élément sera plus petit que sur les iPhone actuels. Les nouveaux MacBook Pro seront disponibles avec des écrans de 14 et 16 pouces et conserveront globalement un design proche de la génération actuelle. Cependant, Apple repensera l'interface macOS, la rendant plus dynamique et mieux adaptée à une utilisation tactile comme à la disposition classique avec curseur.

D'après une source interne, lorsqu'on appuie sur un bouton ou une commande, le système affiche un menu supplémentaire proposant des options plus pertinentes pour les commandes tactiles. Il est important de noter qu'Apple a longtemps refusé d'intégrer des écrans tactiles à ses ordinateurs Mac. En octobre 2010, quelques mois après la sortie du premier iPad, Steve Jobs déclarait que les surfaces tactiles verticales étaient inconfortables et qu'un Mac tactile serait « ergonomiquement catastrophique ». Or, Apple promeut désormais activement l'iPad non seulement comme une tablette tactile, mais aussi comme un ordinateur portable de remplacement lorsqu'un clavier y est connecté. Ainsi, la position de la direction d'Apple sur ce sujet a clairement évolué, à l'instar du marché de l'électronique depuis 2010.
