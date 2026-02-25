Marvel's Wolverine sortira le 15 septembre sur PS5

PubliÃ© le: 25/02/2026 @ 17:30:22: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Sony annonce la sortie mondiale de Marvel's Wolverine, dÃ©veloppÃ© par Insomniac Games, le 15 septembre 2026. DansMarvel's Wolverine, incarnez Logan, prÃªt Ã tout pour percer les mystÃ¨res de son passÃ© trouble. Le jeu combine des combats dynamiques et fluides, une action dÃ©vastatrice et des environnements variÃ©s et riches en action.Wolverine croisera des personnages familiers comme Mystique et Omega Red, tout en affrontant des factions hostiles telles que les Reavers. L'histoire met en lumiÃ¨re la vision sombre de l'hÃ©roÃ¯sme selon Logan, marquÃ©e par l'indÃ©pendance et une dÃ©termination sans faille. Les joueurs se lanceront dans des pÃ©rilleux voyages vers des lieux exotiques comme l'Ã®le de Madripoor, les Ã©tendues glacÃ©es du Canada et les rues Ã©troites de Tokyo, autant de champs de bataille. Les combats sont intenses, les attaques de griffes de Logan sont polyvalentes et les options d'accessibilitÃ© du jeu garantissent que l'histoire et les scÃ¨nes d'action restent accessibles Ã un large public.
