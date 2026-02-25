Apple introduit une vérification de l'âge pour les utilisateurs

Comme de nombreuses autres entreprises, Apple a été contrainte de mettre en place des mécanismes de vérification de l'âge en raison des nouvelles exigences légales en vigueur dans différentes régions. Mardi, la société a dévoilé des informations supplémentaires concernant les outils destinés aux développeurs, qui les aideront à « se conformer aux obligations de vérification de l'âge des utilisateurs imposées par les futures lois aux États-Unis et dans d'autres pays », notamment au Brésil, en Australie et à Singapour. Un changement majeur : les utilisateurs en Australie, au Brésil et à Singapour ne pourront plus télécharger d'applications classées 18+ tant que leur âge n'aura pas été vérifié par des moyens raisonnables.
La vérification peut être effectuée automatiquement via l'App Store, mais Apple souligne que les développeurs peuvent avoir l'obligation de vérifier indépendamment l'âge des utilisateurs. Pour ce faire, ils peuvent utiliser l'API « Tranche d'âge déclarée », introduite l'année dernière, qui permet aux applications de demander des informations sur la catégorie d'âge d'un utilisateur. Cette API fournira également aux développeurs de nouvelles indications, notamment si un utilisateur est soumis à des restrictions d'âge et s'il est tenu de déclarer sa catégorie d'âge. De plus, l'API pourra indiquer si le consentement d'un parent ou tuteur est requis pour les mises à jour importantes de l'application, si celle-ci est destinée à un enfant. C'est un point essentiel.
La vérification peut être effectuée automatiquement via l'App Store, mais Apple souligne que les développeurs peuvent avoir l'obligation de vérifier indépendamment l'âge des utilisateurs. Pour ce faire, ils peuvent utiliser l'API « Tranche d'âge déclarée », introduite l'année dernière, qui permet aux applications de demander des informations sur la catégorie d'âge d'un utilisateur. Cette API fournira également aux développeurs de nouvelles indications, notamment si un utilisateur est soumis à des restrictions d'âge et s'il est tenu de déclarer sa catégorie d'âge. De plus, l'API pourra indiquer si le consentement d'un parent ou tuteur est requis pour les mises à jour importantes de l'application, si celle-ci est destinée à un enfant. C'est un point essentiel.
Plus d'actualités dans cette catégorie
17-02AppleApple Podcasts fait peau neuve : les vidéos (et les nouvelles fonctionnalités) sont arrivées.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité