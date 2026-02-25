 Se connecter 
Paramount fait une meilleure offre de rachat que Netflix. Warner Bros. changera-...
PubliÃ© le: 25/02/2026 @ 16:29:13: Par Nic007 Dans "VidÃ©o"
VidÃ©oParamount Skydance a relevÃ© son offre d'acquisition de Warner Bros. Discovery de 30 Ã  31 dollars par action. Selon WBD, cette proposition rÃ©visÃ©e pourrait Ãªtre considÃ©rÃ©e comme plus avantageuse, ouvrant la voie Ã  de nouvelles nÃ©gociations et Ã  la conclusion potentielle de l'accord. Paamount est en concurrence avec une proposition de Netflix , qui souhaite acquÃ©rir certains actifs de WBD (films et plateformes de streaming). L'enjeu est de taille, car il s'agit de l'une des plus importantes bibliothÃ¨ques de contenus et marques mÃ©diatiques mondiales. La nouvelle offre de Paramount comprend un Ã©lÃ©ment supplÃ©mentaire destinÃ© Ã  convaincre les actionnaires et la direction de WBD. L'entreprise a annoncÃ© une indemnitÃ© rÃ©glementaire de 7 milliards de dollars, payable si la fusion est bloquÃ©e par les autoritÃ©s de la concurrence. Cette disposition vise Ã  limiter le risque financier pour l'entreprise acquise. Paramount a Ã©galement acceptÃ© de verser 0,25 $ par action et par jour de retard aprÃ¨s le 30 septembre si la transaction n'aboutit pas. Auparavant, la date butoir Ã©tait fixÃ©e au 31 dÃ©cembre. Par ailleurs, WBD devrait verser une indemnitÃ© de rupture de contrat de 2,8 milliards de dollars, convenue prÃ©cÃ©demment, en cas de rÃ©siliation de son accord avec Netflix. L'offre de Netflix s'Ã©lÃ¨ve Ã  27,75 dollars par action, mais ne concerne qu'une partie des activitÃ©s de WBD. Le gÃ©ant du streaming souhaite acquÃ©rir les studios de cinÃ©ma, la propriÃ©tÃ© intellectuelle, la marque HBO et les services de streaming, notamment HBO Max . Les chaÃ®nes cÃ¢blÃ©es ne sont pas incluses dans l'offre.

Dans une interview accordÃ©e Ã  Variety, Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a soulignÃ© que l'entreprise est rÃ©putÃ©e pour sa rigueur en matiÃ¨re d'acquisitions et n'entend pas surpayer ses actifs. Cette position pourrait limiter la concurrence, surtout si le conseil d'administration de WBD juge la nouvelle proposition de Paramount plus avantageuse. Netflix disposera de quatre jours pour tenter de surenchÃ©rir. Quelle que soit l'entitÃ© qui l'emporte, la fusion envisagÃ©e fera l'objet d'un examen rÃ©glementaire approfondi. L'ampleur des catalogues de contenus et des parts de marchÃ© combinÃ©es dans le streaming et la production cinÃ©matographique suscite l'intÃ©rÃªt des autoritÃ©s de la concurrence des deux cÃ´tÃ©s de l'Atlantique. Pour le secteur des mÃ©dias, cela marque une nouvelle Ã©tape de consolidation. AprÃ¨s des annÃ©es d'expansion fulgurante du streaming, le marchÃ© entre dans une phase de sÃ©lection et d'optimisation des coÃ»ts. Un rachat de WBD par Paramount ou Netflix pourrait impacter les stratÃ©gies tarifaires des plateformes, leurs modÃ¨les de distribution de contenu et l'Ã©quilibre des pouvoirs Ã  Hollywood.
