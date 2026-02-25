Un nouveau brevet de Sony décrit un PSSR amélioré - Serait-ce pour la PS5 Pro ?

Sony a déposé un nouveau brevet susceptible de révolutionner le fonctionnement du PSSR , le système d'upscaling par intelligence artificielle utilisé sur la PS5 Pro . Ce document technique décrit une évolution significative de l'algorithme , conçue pour améliorer la qualité visuelle et la stabilité de la fréquence d'images . L'objectif est de résoudre certains problèmes critiques apparus dans les jeux les plus exigeants, notamment lorsque le GPU est fortement sollicité. Des rumeurs évoquent une possible future mise à jour pour la PS5 Pro, bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été faite à ce jour. Selon Tech4Gamers , pour comprendre la portée du brevet, il faut commencer par le PSSR. La PlayStation Spectral Super Resolution est l'une des pierres angulaires technologiques de la PS5 Pro : elle permet au système de partir d'une résolution interne inférieure, puis de reconstruire une image haute définition grâce à l'intelligence artificielle, tout en maintenant des fréquences d'images élevées sans trop sacrifier la qualité. Ce système repose sur des technologies similaires au FSR d'AMD, mais des problèmes sont apparus avec le temps, notamment des artefacts visuels et des baisses de performances, en particulier avec les jeux très gourmands en ressources ou ceux utilisant l'Unreal Engine 5.
Le nouveau brevet, intitulé « Traitement graphique », décrit une évolution que certaines sources qualifient de super-résolution multi-images avancée (MFSR). L'élément clé réside dans l'introduction de la quantification en temps réel : concrètement, le système serait capable de réduire dynamiquement la précision du réseau neuronal convolutif (CNN) lorsque le GPU est fortement sollicité. Ainsi, au lieu de diminuer la résolution interne ou d'accepter une baisse du nombre d'images par seconde (IPS), la MFSR pourrait temporairement alléger la charge de l'IA. Plus précisément, le brevet explique que la précision de l'inférence du réseau neuronal peut être réduite en diminuant la précision des poids et des activations du modèle. Cette réduction, bien qu'entraînant théoriquement une légère perte de précision, serait acceptable pour garantir une expérience de jeu stable, avec des animations fluides et une résolution perçue constante. Une fois la charge du GPU revenue à la normale, le système rétablirait automatiquement la précision maximale. Cette approche permettrait d'éviter les « chutes brutales », ces moments où le processeur graphique est contraint de réduire drastiquement la résolution interne ou de tolérer des baisses de fréquence d'images notables. Dans les jeux rapides, où la fluidité est essentielle, de tels compromis peuvent nuire à l'expérience globale. La solution proposée par Sony vise, quant à elle, à maintenir une résolution interne plus élevée et à garantir une fréquence d'images plus stable, minimisant ainsi les artefacts et les anomalies.
Un autre aspect important est la simplification pour les développeurs. Grâce à la quantification dynamique, il ne serait plus nécessaire de concevoir des mécanismes complexes pour réduire manuellement la résolution interne lors des pics de charge. Le système s'adapterait automatiquement, en équilibrant détails et performances en temps réel. Il en résulterait une implémentation plus simple et des résultats plus cohérents d'un jeu à l'autre. Il convient de préciser qu'il s'agit pour l'instant d'un brevet et non d'une annonce officielle. Cependant, étant donné que le PSSR est l'une des caractéristiques distinctives de la PS5 Pro et que les technologies d'upscaling évoluent constamment, une amélioration concrète dans un avenir proche est envisageable. Si elle est mise en œuvre, cette innovation rendrait le système de Sony plus compétitif par rapport aux autres upscalers actuellement disponibles sur le marché, qui utilisent généralement des modèles à précision fixe et n'ont pas recours à la quantification en temps réel.
