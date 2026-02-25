 Se connecter 
Test Metro Sim Hustle (PS5) - Métro, boulot, dodo ? Pas vraiment
Publié le: 25/02/2026 @ 15:03:04: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosMetro Sim Hustle propose un mélange unique d'exploration urbaine et de simulation qui plonge les joueurs dans le tourbillon quotidien de la vie citadine, en mettant l'accent sur l'expérience singulière de se déplacer dans un métro. Développé avec un souci du détail et un réalisme saisissant, ce jeu se distingue par son authenticité, capturant les rouages complexes d'un réseau de transport souterrain très fréquenté, tout en y ajoutant les défis et les satisfactions liés à la gestion des trajets quotidiens, des interactions sociales et des ambitions personnelles. Au cœur de Metro Sim Hustle se trouve la tâche de jongler avec différents aspects de la vie urbaine, comme prendre son métro à l'heure, gérer ses relations et ses contraintes budgétaires. La simulation est étonnamment poussée, vous obligeant à planifier vos itinéraires, à prendre des décisions rapidement et à réagir aux imprévus tels que les retards, les quais bondés et les travaux de maintenance. Ceci crée un environnement dynamique, vivant et imprévisible, reflétant le chaos et le rythme des métros réels. Le rythme du jeu est parfaitement maîtrisé, alternant moments de prise de décision frénétique et périodes plus calmes d'observation et de planification, ce qui rend l'expérience captivante sans jamais la rendre épuisante. Le souci du détail dans les environnements du métro est l'un des points forts de Metro Sim Hustle. Les stations sont modélisées avec une esthétique réaliste et authentique qui capture la diversité des ambiances des nœuds de transport urbains : des gares centrales grouillantes de voyageurs aux arrêts plus calmes et isolés. La conception sonore joue un rôle crucial dans l'immersion des joueurs, avec des bruits de trains réalistes, des annonces en station et le murmure de la foule, contribuant à l'impression d'appartenir à une ville vivante et palpitante. Le jeu réussit également à dépeindre la diversité culturelle et sociale des usagers du métro, en intégrant une variété de personnages et d'interactions qui enrichissent la simulation.

