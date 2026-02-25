YouTube Premium Lite : deux fonctionnalités très demandées arrivent

De plus en plus de personnes utilisent YouTube comme un compagnon constant tout au long de la journée, entre les vidéos à regarder en faisant autre chose et le contenu à rattraper lorsque la connexion est instable. Dans ce contexte, toute nouvelle formule d'abonnement devient immédiatement un enjeu majeur pour ceux qui recherchent une expérience plus fluide et moins intrusive. L'abonnement YouTube Premium Lite bénéficie désormais de deux fonctionnalités absentes, demandées explicitement par de nombreux utilisateurs. Le service se veut ainsi plus complet tout en restant distinct de l'offre Premium traditionnelle. L' équipe YouTube a annoncé que la lecture en arrière-plan et le téléchargement de vidéos seront bientôt disponibles sur Premium Lite . Cette mise à jour officielle fait suite aux nombreuses demandes des abonnés ces derniers mois. À compter d'aujourd'hui et au cours des prochaines semaines, ces nouvelles fonctionnalités commenceront à apparaître dans tous les pays où Premium Lite est déjà disponible, y compris en Italie. L'activation est un processus graduel, la disponibilité des fonctionnalités peut donc varier selon le marché et la date de sortie. Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs de Premium Lite peuvent regarder la plupart des vidéos sans publicité , hors ligne et en arrière-plan . Le service combine le blocage des publicités, le téléchargement de contenu et la possibilité d'écouter ou de regarder des vidéos tout en utilisant d'autres applications ou en gardant l'écran éteint.
YouTube indique avoir étendu son programme pilote Premium Lite à davantage de marchés au cours de l'année écoulée. Lors de cette extension, de nombreux utilisateurs ont demandé que la lecture en arrière-plan et les téléchargements soient inclus dans l'abonnement le moins cher. Dans son communiqué de presse, YouTube souligne la différence avec l' abonnement YouTube Premium complet . Pour ceux qui souhaitent visionner toutes les vidéos sans publicité , hors ligne et en arrière-plan , et accéder au contenu musical et à YouTube Music Premium , le profil Premium reste clairement la meilleure option.
YouTube indique avoir étendu son programme pilote Premium Lite à davantage de marchés au cours de l'année écoulée. Lors de cette extension, de nombreux utilisateurs ont demandé que la lecture en arrière-plan et les téléchargements soient inclus dans l'abonnement le moins cher. Dans son communiqué de presse, YouTube souligne la différence avec l' abonnement YouTube Premium complet . Pour ceux qui souhaitent visionner toutes les vidéos sans publicité , hors ligne et en arrière-plan , et accéder au contenu musical et à YouTube Music Premium , le profil Premium reste clairement la meilleure option.
Plus d'actualités dans cette catégorie
25-02VidéoParamount fait une meilleure offre de rachat que Netflix. Warner Bros. changera-t-il d'avis ?
18-02VidéoYouTube va-t-il limiter les notifications ? La plateforme teste de nouvelles règles d’alerte.
18-02VidéoWarner Bros. relance les négociations de vente avec Paramount : l’accord avec Netflix est-il en train de capoter ?
17-02VidéoYouTube bloque-t-il les commentaires à cause des bloqueurs de publicités ? Des utilisateurs signalent des problèmes.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité