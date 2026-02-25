 Se connecter 
 Se connecter 
        
Reddit risque une amende de 14,5 millions de livres sterling pour protection ins...
Publié le: 25/02/2026 @ 14:42:31: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetL'autorité britannique de protection des données s'en prend à l'une des plus grandes plateformes de médias sociaux au monde. Le Bureau du commissaire à l'information (ICO) a infligé à Reddit une amende de 14,5 millions de livres sterling. Motif : protection insuffisante des données des enfants et risque d'exposition des mineurs à des contenus inappropriés. Selon le commissaire à l'information du Royaume-Uni, John Edwards, la plateforme a collecté et traité des données personnelles d'enfants de moins de 13 ans d'une manière qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni accepter en toute connaissance de cause. L'ICO a estimé qu'il s'agissait d'un risque réel d'accès à du contenu inapproprié. Bien que Reddit interdise formellement son utilisation aux moins de 13 ans, dans les faits, la vérification de l'âge se limite à l'autodéclaration de l'utilisateur lors de son inscription (comme c'est le cas sur de nombreux autres sites). L'ICO a qualifié ce mécanisme de « facile à contourner », et il est difficile de le contredire. En juillet 2025, en réponse à la loi britannique sur la sécurité en ligne, Reddit a mis en place une vérification de l'âge pour accéder aux contenus pour adultes. Ce système empêche les utilisateurs de moins de 18 ans d'accéder à des contenus sexuellement explicites ou violents. Cependant, selon l'ICO (Information Commissioner's Office), cette mesure est insuffisante. L'autorité de régulation reproche également à l'entreprise de ne pas avoir réalisé d'analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD) avant janvier 2025, ce qui constitue une violation du RGPD britannique.

Reddit a annoncé son intention de faire appel de la décision. Dans une interview accordée à la BBC, des représentants de l'entreprise ont souligné qu'ils n'exigent pas des utilisateurs qu'ils divulguent leur identité, quel que soit leur âge, précisément par souci de respect de la vie privée. Selon l'entreprise, l'obligation de collecter des données supplémentaires est incompatible avec la sécurité des internautes. Cependant, la réponse de l'ICO est claire : les plateformes accessibles aux enfants doivent disposer de mécanismes efficaces de vérification de l'âge et de gestion des risques. Comme le souligne The Guardian, cette amende de 14,5 millions de livres sterling est la troisième plus importante jamais infligée par l'ICO. Des amendes plus élevées ont déjà été infligées à des entreprises comme British Airways et Marriott International pour d'importantes violations de données.
YouTube Premium Lite : deux fonctionnali... »« Windows 11 ne démarre plus après l'ins...
Plus d'actualités dans cette catégorie
 20-02InternetTrump va-t-il divulguer des dossiers secrets sur les extraterrestres ?
 19-02InternetWordPress lance une IA intégrée : l’assistant qui construit votre site
 18-02Internet3 millions d'images controversées en 11 jours : le RGPD pourrait frapper X de plein fouet
 16-02InternetLe gouvernement britannique souhaite savoir qui utilise des VPN. Seule une pièce d'identité est requise.
 16-02InternetL'Allemagne va-t-elle exiger la fin de l'anonymat sur les réseaux sociaux ? Une proposition régional va dans ce sens
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Bavardages
Séries TV, vous regardez quoi?
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
  Actualités - Archives
 Matériel26-02
Micron annonce une mémoire GDDR7 plus rapide et offrant une plus grande capacité.
 Logiciels26-02
LibreOffice Online est de retour. Le concurrent gratuit de Google Docs et de Microsoft 365 est de nouveau opérationnel.
 Apple26-02
Le MacBook Pro bénéficiera de Dynamic Island, comme l'iPhone.
 Jeux Vidéos25-02
Marvel's Wolverine sortira le 15 septembre sur PS5
 Apple25-02
Apple introduit une vérification de l'âge pour les utilisateurs
 Informaticien.be
L'actualité informatique belge depuis 2002. Suivez les dernières nouvelles tech, articles et reviews.
 Liens
 Actualités
 Articles
 Forum
 Logithèque
 Blogs
 Akretio Network
 Akretio
 Freedelity
 KelCommerce
 Verixi
 Contact
 Contactez-nous
 A propos
 Publicité
 Publier votre communiqué
 Flux RSS
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page