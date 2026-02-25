 Se connecter 
Windows 11 ne démarre plus après l'installation du dernier correctif de Microsoft
Publié le: 25/02/2026 @ 14:41:03: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsLe dernier correctif de sécurité de Microsoft, KB5077181, pour Windows 11, provoque de graves problèmes chez les utilisateurs. Cette mise à jour, censée corriger 58 failles de sécurité, dont six activement exploitées par des pirates informatiques, déstabilise en réalité les systèmes d'exploitation. Selon Sekurak, les utilisateurs de Windows 11 versions 24H2 et 25H2 signalent plusieurs problèmes préoccupants. Le plus fréquent est un redémarrage en boucle infini : l’ordinateur redémarre et s’éteint sans cesse, affichant uniquement l’écran de chargement. Après une douzaine de tentatives, Windows passe généralement en mode de réparation automatique. D'autres utilisateurs voient l'écran de connexion mais ne peuvent pas se connecter. Le message « Une procédure spécifiée est introuvable » s'affiche. Une situation encore plus problématique attend ceux qui saisissent leur mot de passe : le système affiche une erreur du SENS (Service de notification des événements système), qui gère les notifications système. Même si vous parvenez à vous connecter, les problèmes persistent. Un service SENS défectueux bloque le protocole DHCP, empêchant votre ordinateur d'obtenir une adresse IP et de se connecter à Internet. Ni le câble ni le Wi-Fi ne résolvent le problème.

Microsoft n'a pas encore publié d'annonce officielle ni de version corrigée de la mise à jour. Les utilisateurs rencontrant des problèmes doivent désinstaller eux-mêmes le correctif défectueux via l'environnement de récupération Windows à l'aide de la commande : wusa /uninstall /kb:5077181 /quiet /norestart. La situation est ambiguë : ceux qui n’installent pas la mise à jour s’exposent à des attaques de pirates informatiques exploitant des failles de sécurité non corrigées. À l’inverse, son installation peut bloquer complètement le système. Les experts recommandent la prudence et d’attendre un correctif stable de Microsoft.
