Discord fait marche arrière : la vérification globale de l’âge par photo es...
Publié le: 25/02/2026 @ 14:40:00: Par Nic007 Dans "Social"
SocialDiscord suspend son projet de vérification d'âge à l'échelle mondiale. Après l'annonce de ces nouvelles règles, la plateforme a essuyé de vives critiques de la part de certains utilisateurs inquiets à l'idée de devoir fournir une pièce d'identité ou une reconnaissance faciale. Face à cette controverse , l'entreprise annonce désormais des modifications et reporte le déploiement de cette fonctionnalité. La décision la plus importante est de reporter la mise en œuvre complète du système au second semestre 2026. Discord souligne qu'elle se conformera aux obligations légales dans les pays où la législation locale relative à la protection des mineurs l'exige, mais le plan global sera suspendu jusqu'à la finalisation des solutions. Cela indique que l'entreprise ne souhaite pas reproduire les erreurs d'autres plateformes qui ont mis en place des mécanismes stricts malgré le consentement des utilisateurs. Un changement majeur réside dans l'élargissement des méthodes de vérification d'âge. Outre la vérification d'identité et biométrique, la vérification par carte bancaire sera également proposée. Selon l'annonce, moins de 10 % des utilisateurs devront se soumettre à cette procédure, et le système ne collectera que l'âge, sans aucune donnée permettant d'identifier une personne. Il s'agit d'une tentative de concilier deux impératifs : la complexité croissante de la réglementation et l'anonymat traditionnel qui fait la renommée de Discord.

L'entreprise a également annoncé une plus grande transparence envers ses partenaires technologiques. Elle a insisté sur le fait que les tests de reconnaissance faciale, s'ils sont utilisés, doivent se dérouler exclusivement sur l'appareil de l'utilisateur, sans transmission de données à des serveurs externes. Discord a souligné qu'elle ne collaborera pas avec les fournisseurs qui ne respectent pas cette norme. Il est également prévu d'introduire une option « chaîne avec spoilers » pour les chaînes au contenu réservé aux adultes. Cela permettra d'éviter d'exiger une vérification de l'âge pour tous les membres ; les restrictions ne s'appliqueront qu'à certaines sections. Par ailleurs, l'entreprise a annoncé la publication d'une explication technique du fonctionnement de ses systèmes de détection automatique de l'âge. Reste à voir si ces mesures convaincront les utilisateurs.
