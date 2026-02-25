Vous n'aimez pas l'IA ? Vous allez adorer le nouveau Firefox.

Mozilla a publié une nouvelle version de son navigateur. Mozilla Firefox version 148.0 est disponible pour les utilisateurs suivant le canal de mise à jour stable. Cette mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités, des corrections de bogues et des améliorations de sécurité. Cette fois-ci, l'accent a été mis sur les fonctionnalités basées sur l'IA. Le fabricant avait précédemment annoncé que les utilisateurs auraient un contrôle accru sur ces solutions. Une section dédiée aux fonctionnalités basées sur l'IA est désormais disponible dans les paramètres du navigateur. Les utilisateurs peuvent facilement choisir de les activer ou non. Il est possible de désactiver complètement les solutions basées sur l'IA ou de personnaliser leur fonctionnement selon leurs besoins. Ceci répond aux demandes de ceux qui préfèrent utiliser le navigateur sans suggestions intelligentes ni améliorations automatiques. Désormais, vous pouvez le faire sans installer d'extensions supplémentaires ni modifier les paramètres avancés.
La nouvelle version de Firefox apporte également d'autres améliorations. La prise en charge des lecteurs d'écran a été améliorée afin de mieux lire les formules mathématiques dans les fichiers PDF. Le fonctionnement des modifications à distance des navigateurs a également évolué. Auparavant, elles étaient liées au partage de données de télémétrie. Désormais, les utilisateurs peuvent choisir de recevoir des modifications et des correctifs à distance, même s'ils ne souhaitent pas partager de données de diagnostic ni participer à des tests expérimentaux. Mozilla a également étendu la fonctionnalité de sauvegarde de Firefox. Auparavant disponible sur les ordinateurs Windows 11, elle est désormais compatible avec Windows 10. Les sauvegardes n'incluent plus les données que les utilisateurs ont configurées pour être effacées automatiquement à la fermeture du navigateur. Plusieurs bugs ont été corrigés. Il s'agit notamment de la résolution d'un problème où la désactivation des modules linguistiques entraînait un changement de langue de l'interface. Sur les ordinateurs Windows, le glisser-déposer d'images dans des logiciels graphiques comme Adobe Illustrator a également été amélioré. L'image est désormais insérée correctement, et non plus seulement son adresse web.
La nouvelle version de Firefox apporte également d'autres améliorations. La prise en charge des lecteurs d'écran a été améliorée afin de mieux lire les formules mathématiques dans les fichiers PDF. Le fonctionnement des modifications à distance des navigateurs a également évolué. Auparavant, elles étaient liées au partage de données de télémétrie. Désormais, les utilisateurs peuvent choisir de recevoir des modifications et des correctifs à distance, même s'ils ne souhaitent pas partager de données de diagnostic ni participer à des tests expérimentaux. Mozilla a également étendu la fonctionnalité de sauvegarde de Firefox. Auparavant disponible sur les ordinateurs Windows 11, elle est désormais compatible avec Windows 10. Les sauvegardes n'incluent plus les données que les utilisateurs ont configurées pour être effacées automatiquement à la fermeture du navigateur. Plusieurs bugs ont été corrigés. Il s'agit notamment de la résolution d'un problème où la désactivation des modules linguistiques entraînait un changement de langue de l'interface. Sur les ordinateurs Windows, le glisser-déposer d'images dans des logiciels graphiques comme Adobe Illustrator a également été amélioré. L'image est désormais insérée correctement, et non plus seulement son adresse web.
Plus d'actualités dans cette catégorie
04-02FirefoxFirefox vous permet de désactiver l'intelligence artificielle. Les utilisateurs disposent d'un bouton pour la désactiver.
03-12FirefoxFirefox teste actuellement une fonctionnalité qui sera utile aux utilisateurs passant à Windows 11.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité