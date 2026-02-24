La marque, symbole de qualité d'image depuis des années, cesse la production de ses propres téléviseurs. Panasonic a annoncé que le fabricant chinois Skyworth reprendra la production, le marketing et la vente des téléviseurs arborant le logo de l'entreprise japonaise. Selon les hypothèses présentées, le nouveau partenaire sera responsable des opérations dans certaines régions, tandis que Panasonic assurera le contrôle qualité et participera au développement de certains modèles haut de gamme, notamment ceux dotés d'écrans OLED. L'entreprise a également annoncé un support technique pour les téléviseurs vendus jusqu'en mars 2026 et pour les appareils commercialisés à partir d'avril. Les nouveaux téléviseurs Panasonic fabriqués par Skyworth seront commercialisés aux États-Unis et en Europe. Dans cette dernière région, les partenaires ambitionnent d'atteindre une part de marché à deux chiffres. Skyworth, fabricant basé à Shenzhen, s'est imposé depuis des années sur le marché des téléviseurs Android. L'entreprise se présente comme l'un des trois principaux fournisseurs mondiaux de cette plateforme. Selon les données du cabinet d'analystes Omdia, Skyworth figurait parmi les cinq premières marques de téléviseurs en termes de chiffre d'affaires au premier trimestre 2025, une position qu'elle n'a toutefois pas conservée lors des classements suivants. Pour le fabricant chinois, collaborer avec une marque japonaise de renom est l'occasion de renforcer son image sur le segment haut de gamme. Pour Panasonic, c'est un moyen de réduire les coûts et les risques sur le marché exigeant des téléviseurs.
En 2010 encore, Panasonic contrôlait plus de 40 % du marché des écrans plasma, devançant des concurrents comme Samsung et LG. Les données de DisplaySearch indiquaient un net avantage pour le fabricant japonais sur le segment des écrans plasma à contraste élevé. En mars 2014, Panasonic a cessé la production de téléviseurs plasma, invoquant l'intérêt croissant pour les écrans LCD et le contexte économique difficile consécutif à la faillite de Lehman Brothers. Dans les années qui ont suivi, l'entreprise a réduit sa présence sur le marché américain, avant de s'en retirer complètement en 2016. En 2021, l'entreprise a annoncé avoir externalisé sa production de téléviseurs auprès d'un partenaire. En 2024, elle est revenue aux États-Unis avec une gamme de modèles OLED et Mini LED conçus au Japon. Début 2025, le PDG, Yuki Kusumi, a admis que l'entreprise était prête à vendre sa division téléviseurs si nécessaire. L'accord avec Skyworth suggère une autre voie : préserver la marque tout en limitant ses investissements dans la production interne.
La décision de Panasonic marque une nouvelle étape dans le désengagement des entreprises japonaises de la production interne de téléviseurs. Des marques comme Sharp, Toshiba, Hitachi et Pioneer ont déjà réduit ou abandonné leurs activités dans ce secteur. Plus tôt cette année, Sony a annoncé la vente de 51 % de sa division de divertissement à domicile au fabricant chinois TCL. Le marché mondial des téléviseurs reste dominé par les entreprises sud-coréennes et chinoises. Lors de l'événement annonçant ce partenariat, deux prototypes de téléviseurs OLED ont été dévoilés. L'un d'eux utilise la toute dernière dalle Tandem WOLED de LG Display. Cela témoigne de la volonté de Panasonic de maintenir sa présence sur le marché des écrans de haute technologie.
