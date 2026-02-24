 Se connecter 
Test Our Adventurer Guild (Xbox Series X) - Devenez le maître de la guilde des ...
Publié le: 24/02/2026 @ 15:57:01: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosOur Adventurer Guild est un RPG tactique au tour par tour étonnamment captivant, qui mêle une gestion de groupe poussée à des combats exigeants sur grille, le tout dans un format compact et gratifiant, mais malheureusement resté intégralement en anglais. Développé en solo par GreenGuy et porté sur consoles par Ultimate Games, le jeu confie aux joueurs la responsabilité de reconstruire une guilde d'aventuriers autrefois oubliée. Pour ce faire, ils recrutent des personnages personnalisés, les envoient accomplir des missions générées procéduralement et développent progressivement leur réputation et leur puissance grâce à un leadership avisé et une planification stratégique. Bien qu'il s'inspire clairement de titres comme XCOM et Battle Brothers, Our Adventurer Guild y apporte suffisamment de sa propre touche – notamment dans ses systèmes de développement de personnages, de création de relations et de dynamique risque-récompense – pour offrir une expérience unique et enrichissante. Au cœur du jeu se trouve le système de guilde, où les joueurs recrutent des aventuriers parmi une liste d'unités personnalisables. Commençant par des classes de base comme les écuyers ou les mages, les personnages peuvent évoluer vers des rôles plus spécialisés, tels que vétérans ou maîtres, au fil du temps. Chaque mission plonge les joueurs dans des scénarios de combat tactiques classiques où le positionnement, le terrain et la synergie du groupe sont primordiaux. Les combats sont précis et stratégiques : les joueurs doivent exploiter l'environnement à bon escient, combiner leurs compétences pour un maximum d'efficacité et prendre des décisions difficiles lorsque la situation dégénère. Le système de « Bravoure » apporte une dimension unique au jeu, permettant aux aventuriers de repousser leurs limites pour accomplir des actions spectaculaires, au prix de leur moral ou de leur santé à long terme. Cette fonctionnalité crée des enjeux importants et confère une intensité dramatique même aux rencontres les plus banales.

