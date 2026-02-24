Sony brevète une « pause douce » pour les jeux

Publié le: 24/02/2026 @ 14:50:46: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Sony a breveté un système de « pause douce » pour les jeux vidéo. L'idée est simple mais révolutionnaire : au lieu d'arrêter complètement le jeu, appuyer sur le bouton pause active un mode spécial qui ralentit simplement le rythme et facilite la prise en main. Concrètement, cela signifie que le temps ralentit dans le jeu, la difficulté diminue automatiquement, des fonctionnalités comme la visée automatique s'activent et l'intensité sonore et visuelle est réduite. Le jeu continue cependant de tourner en arrière-plan. Point important : en mode multijoueur, les autres joueurs ne remarquent aucun changement ; le monde du jeu reste inchangé, mais pour un joueur solo, tout est ralenti et devient plus facile (sauf en mode match à mort, où cela ne change rien). Dans la documentation du brevet, Sony décrit cela comme « un passage du mode d'exécution normal à un mode de pause douce, où le jeu se poursuit avec des modifications qui en réduisent l'intensité ». Le brevet inclut également une variante avec intelligence artificielle qui analyse les informations et, en fonction de celles-ci, décide du niveau d'atténuation du jeu. Ce n'est pas une idée anodine. Sony investit massivement dans l'accessibilité des jeux depuis un certain temps déjà ; l'Access Controller, destiné aux joueurs à mobilité réduite, en est un exemple. La pause douce s'inscrit parfaitement dans cette tendance, offrant un outil précieux à ceux qui ont besoin de s'interrompre brusquement, qui ont des difficultés de réflexes ou qui souhaitent simplement reprendre leur souffle sans interrompre leur partie. Bien sûr, comme pour tout brevet, rien ne garantit que cette technologie parviendra aux consommateurs. Sony a déposé plus de 2 200 brevets en 2025, et la plupart ne se concrétiseront jamais en un produit.
