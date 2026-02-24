Publié le: 24/02/2026 @ 14:35:30: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Ces derniers mois, Google a déployé des efforts considérables pour intégrer l'intelligence artificielle au navigateur Chrome. L'arrivée d'un nouveau panneau dédié au mode IA constitue la dernière étape d'un processus qui n'est pas encore généralisé. Avec la dernière version pour ordinateur, la barre d'adresse change d'apparence lorsque le mode IA est activé et propose une gestion des commandes plus intuitive. Le changement peut sembler mineur, mais il modifie la façon dont nous passons d'un outil à l'autre, d'un onglet à l'autre et du contenu à partager avec l' assistant basé sur Gemini . La nouvelle mise à jour ajoute un menu avec un bouton « + » à gauche de la barre d'adresse, rappelant l'interface déjà présente sur google.com/ai . L'objectif reste de regrouper tous les raccourcis utiles en un seul endroit lors du lancement d'une nouvelle requête d'IA. Le menu propose plusieurs options : avec « Onglets les plus récents », vous pouvez rapidement partager le contenu des pages ouvertes grâce au mode IA, une fonctionnalité déjà familière aux utilisateurs de Gemini dans Chrome. Cette option vous permet de poser des questions, d'obtenir des résumés ou d'analyser des informations sans passer par d'autres panneaux. Le menu comprend également des options comme « Ajouter une image » , « Ajouter un fichier » et la section Outils , qui propose des fonctionnalités telles que « Créer des images (Nano Banana) » , la recherche avancée et une sélection de modèles Gemini 3 , avec les modes Auto et Pro . En résumé, il s'agit de Gemini intégré à Chrome, ni plus ni moins.
La présence de ces commandes souligne la volonté de Google de centraliser l'accès à l'IA en mode simplifié , réduisant ainsi le nombre d'étapes nécessaires pour interagir avec les textes, les images et les fichiers directement depuis le navigateur. Et tôt ou tard, ce sera également le cas pour la recherche Google. Après avoir sélectionné une option, la barre d'adresse se transforme en champ de recherche. Des suggestions telles que « Poser une question » , « Décrire votre image » et « Rechercher » apparaissent , accompagnées d'une bordure colorée reprenant les quatre couleurs emblématiques de Google. Cette fonctionnalité est disponible avec la version 145 de Chrome pour ordinateur , mais pas encore en Italie , où la transition de Chrome aux Gémeaux n'a pas encore commencé. Cependant, le code étant déjà présent dans le navigateur, il suffit d'activer l'option, ce qui ne saurait tarder .
