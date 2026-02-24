Ces derniers jours, Android Auto a causé bien des soucis à ceux qui utilisent les commandes vocales pour gérer leur musique, leurs appels et leur navigation. Au lieu des réponses habituelles de l'Assistant Google , de nombreux utilisateurs reçoivent un message très clair indiquant que les commandes vocales sont indisponibles. Le problème ne se limite pas à un modèle ou une marque de smartphone en particulier , mais semble affecter plusieurs appareils Samsung , Google Pixel et autres téléphones Android . Les signalements se sont multipliés rapidement, inondant Reddit et les forums Google en quelques jours. Les problèmes avec Google Assistant sur Android Auto surviennent généralement pendant le traitement de la requête, parfois avec un message d'erreur après quelques secondes. Dans ce cas précis, cependant, l'erreur apparaît immédiatement au lancement de la commande , avant même que le système n'essaie réellement de comprendre ce qui est dit. Les forums officiels de Google ont enregistré une forte augmentation des messages concernant des problèmes de commande vocale ces dernières heures. Certains messages remontent à janvier , mais le problème semble s'être considérablement étendu ces derniers jours, avec de nouveaux signalements réguliers. Le bug n'affecte pas systématiquement chaque utilisation d' Android Auto : plusieurs utilisateurs décrivent un comportement intermittent , avec des moments où les commandes vocales fonctionnent et d'autres où l' erreur « Les commandes vocales ne sont pas disponibles pour le moment » réapparaît et bloque tout. Malgré les nombreuses plaintes sur Reddit et les forums d'assistance Google , Google n'a toujours pas publié de déclaration officielle à ce sujet. Aucune annonce publique ne confirme l'existence du bug ni ne fournit de calendrier pour sa résolution.
Certains utilisateurs associent l'apparition des problèmes d'Android Auto à une récente mise à jour de l'application Google sur leurs smartphones. Immédiatement après la mise à jour, plusieurs d'entre eux ont commencé à afficher de manière répétée le message « Les commandes vocales ne sont pas disponibles pour le moment » lorsqu'ils utilisaient les commandes vocales . En l'absence d'indications officielles, le seul remède qui semble avoir un effet minime provient des tests utilisateurs : vider le cache de l'application Google sur le téléphone. D’après divers témoignages, cette opération permet aux commandes vocales de fonctionner à nouveau , bien que souvent seulement temporairement . Le caractère intermittent de ce bug rend la situation d'autant plus frustrante : les commandes vocales refonctionnent parfois sans intervention particulière, avant de se bloquer à nouveau. En l'absence d'une solution structurelle de la part de Google , le recours au cache reste une mesure provisoire, utile uniquement en attendant une mise à jour plus robuste.
