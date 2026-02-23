 Se connecter 
Google Gemini transforme les photos en vidéos : voici la nouvelle fonctionnalit...
Publié le: 24/02/2026 @ 14:32:46: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleGoogle encourage de plus en plus la création de contenu au sein de l' application Gemini , et après la musique , c'est au tour de la vidéo . L'objectif est de simplifier au maximum la transformation d'une simple photo ou d'une brève description en un clip prêt à l'emploi. La nouvelle mise à jour introduit des modèles vidéo prédéfinis , conçus pour éviter des instructions trop complexes et rendre la génération beaucoup plus intuitive . Parallèlement, Google définit clairement les limites d'utilisation pour la génération de vidéos avec Veo 3.1 et de pistes audio avec Lyria 3 . L' application Gemini propose désormais une section dédiée à la création vidéo, accessible depuis le menu Outils via l' option Créer une vidéo . Celle-ci ouvre une grille de styles prêts à l'emploi, chacun accompagné d'un aperçu . Les styles disponibles incluent des options telles que Civilization , Metallic , Memo , Glam , Crochet , Cyberpunk , Video Game , Cosmos , Action Hero , Stardust , Jellytoon , Racetrack , ASMR Apple , Red Carpet et Popcorn . Chaque style représente un découpage visuel différent , qui influence le résultat final de la vidéo. Choisir l'un de ces modèles insère automatiquement la référence correspondante dans le champ prévu à cet effet , que vous pouvez ensuite personnaliser avec une photo ou une description textuelle . Ainsi, le modèle associe le style choisi au contenu fourni par l'utilisateur. Cette intégration s'appuie sur la fonctionnalité « Ingrédients pour la vidéo » , qui permet d'utiliser des éléments comme une photo personnelle pour en faire le personnage principal de la vidéo. Google a récemment mis à jour cette fonctionnalité afin d'y inclure la prise en charge du format vertical natif 9:16 . Dans l'exemple présenté, l'invite utilisée est « Transformer cette photo de moi en vidéo », ce qui correspond à une demande de conversion d'une photo personnelle en vidéo . En introduisant des modèles, Google vise à simplifier les invites , en laissant le choix du style influencer fortement le résultat.

La mise à jour du modèle vidéo sera disponible à la fois sur gemini.google.com et sur les applications mobiles dédiées . Le déploiement est en cours et la nouvelle fonctionnalité est déjà visible ce matin sur le portail web en Italie. Pour la création de vidéos , Google utilise le modèle Veo 3.1 , avec des limites quotidiennes liées au type d'abonnement . Chaque formule impose un nombre maximal de clips pouvant être créés par jour. Les abonnés à Google AI Plus peuvent générer jusqu'à 2 vidéos par jour avec Veo 3.1 . Les abonnés Pro bénéficient de 3 vidéos par jour , tandis que les abonnés Ultra en obtiennent 5 . Ces chiffres définissent assez clairement à quel point vous pouvez expérimenter avec la génération vidéo dans Gemini, en particulier pour ceux qui visent à utiliser fréquemment les styles et fonctionnalités prédéfinis comme Ingredients to Video .

Parallèlement à la partie vidéo, Google précise également les limites d'utilisation pour la génération de musique basée sur le modèle Lyria 3. Là encore, le nombre de pistes varie selon l' abonnement souscrit. Les utilisateurs de la version gratuite du service peuvent générer jusqu'à 10 morceaux par jour . L' abonnement AI Plus porte cette limite à 20 morceaux par jour , doublant ainsi la possibilité d'explorer différentes idées musicales. Avec l' abonnement AI Pro, la limite passe à 50 pistes par jour , tandis qu'avec l' abonnement AI Ultra, elle atteint 100 pistes par jour . Ces chiffres permettent une utilisation très intensive de la génération musicale , notamment pour ceux qui produisent de nombreuses expérimentations ou esquisses sonores . Globalement, avec Veo 3.1 pour la vidéo et Lyria 3 pour la musique, Google conçoit au sein de Gemini un écosystème de création multimédia aux règles assez précises concernant les styles , les outils et les limites quotidiennes . Le véritable défi sera de voir comment ces contraintes s'accordent avec la volonté d'expérimenter, qui, en matière de contenu généré par l'IA, a toujours tendance à prendre le pas sur les limites.
Informaticien.be - © 2002-2026 Akretio SRL  - Generated via Kelare Haut de page