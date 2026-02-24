 Se connecter 
Intel et Nvidia recrutent des spécialistes Linux. Windows a du souci à se faire.
Publié le: 24/02/2026 @ 14:25:10: Par Nic007 Dans "Linux"
LinuxLes deux plus grands fabricants de puces graphiques, Intel et Nvidia , ont quasiment lancé simultanément une campagne de recrutement à grande échelle pour les développeurs de logiciels Linux. L'accent est mis principalement sur les pilotes de cartes graphiques et l'optimisation des performances dans les environnements de jeu. Cette orientation s'inscrit dans le cadre des changements plus généraux du marché du PC, où Linux investit de plus en plus des domaines autrefois dominés par Windows. Intel recrute dans les États américains de l'Oregon et de la Californie, notamment dans ses bureaux de Santa Clara et de Folsom. Nvidia propose également des postes d'ingénieurs Linux, certains permettant le télétravail. Intel n'a pas encore communiqué sur cette possibilité. Intel se concentre sur le développement de pilotes pour cartes graphiques et GPU intégrés, présents dans la plupart de ses processeurs. Après son retour sur le marché des cartes graphiques dédiées, le fabricant a rencontré des difficultés liées à la qualité de ses logiciels. La gamme Arc, lancée en réponse à la domination de la concurrence, n'a pas réussi à conquérir une part de marché significative. Selon les données de Jon Peddie Research, à la fin du troisième trimestre 2025, Intel contrôlait environ 1 % du marché mondial des cartes graphiques dédiées. À titre de comparaison, Nvidia représentait 92 % des ventes, tandis qu'AMD en détenait environ 7 %. Dans ce contexte, la qualité des pilotes et la compatibilité avec les systèmes d'exploitation alternatifs constituent l'un des rares leviers permettant de se forger un avantage concurrentiel. Les annonces de Nvidia mettent en lumière les efforts d'optimisation des performances dans l'environnement Proton Vulkan. Vulkan demeure une API essentielle pour les jeux 2D et 3D modernes, et son rôle dans l'univers Linux se développe à mesure que les outils permettant d'exécuter des jeux Windows gagnent en popularité.

Proton, développé par Valve , fournit une couche de compatibilité permettant aux jeux Windows de fonctionner sous Linux. Cette technologie est à la base de la console Steam Deck et de SteamOS . Grâce à Proton, Linux n'est plus une plateforme de niche réservée aux passionnés de logiciels libres, mais une alternative viable pour les joueurs. Nvidia recherche également des spécialistes pour adapter ses pilotes afin d'exécuter des jeux x86 et x64 sur les appareils ARM. Cette orientation laisse présager des changements architecturaux en préparation sur le marché des PC. L'entreprise travaille sur sa propre puce ARM pour ordinateurs personnels, nom de code N1X, et le segment des ordinateurs portables ARM est en pleine expansion. L'architecture ARM n'est plus l'apanage des smartphones. De plus en plus d'ordinateurs portables Windows utilisent cette plateforme matérielle, et les fabricants de puces y voient une opportunité d'améliorer l'efficacité énergétique et d'allonger l'autonomie des batteries. Les appareils mobiles offrent également un avantage certain dans le monde du jeu vidéo. Actuellement, le marché des PC portables est dominé par les solutions AMD, dont les puces équipent la plupart des consoles portables Windows et le Steam Deck. La campagne de recrutement intensive d'Intel pourrait indiquer une volonté de renforcer sa position dans ce domaine également, notamment en ce qui concerne Linux comme système d'exploitation pour appareils mobiles.

Ces décisions s'inscrivent dans un contexte de changement de préférences des utilisateurs. Certains déclarent abandonner Windows en raison de la fréquence des mises à jour, de l'intégration d'outils d'IA comme Copilot et du modèle de diffusion publicitaire du système. À cela s'ajoute la fin du support de Windows 10 en octobre 2025 (et en Europe d'ici 2026). Les données de StatCounter montrent qu'en janvier 2026, la part de marché mondiale de Linux sur le marché des ordinateurs de bureau était de 4,02 %, tandis que celle de Windows chutait à 67,6 %. La croissance de Linux a été modérée, mais la tendance reste manifeste. La campagne de recrutement simultanée d'Intel et de Nvidia montre que la bataille pour l'avenir du jeu sur PC se joue non seulement dans les laboratoires de conception de nouvelles puces, mais aussi dans les dépôts de code des pilotes.
