Publié le: 24/02/2026 @ 14:22:55: Par Nic007 Dans "Programmation"
OpenAI pourrait bientôt lancer un nouvel abonnement baptisé ChatGPT Pro Lite. D'après les informations trouvées dans le code de la version web de ChatGPT, le prix mensuel de cet abonnement serait de 100 $. Cette découverte est due au développeur Tibor Blaho, qui a repéré des mentions de cette nouvelle option dans les fichiers de l'application. L'entreprise n'a pas confirmé officiellement ces informations. Par conséquent, on ignore si et quand ce nouveau service sera lancé. Toutefois, la simple présence de ce nom dans le code laisse supposer que des travaux sont en cours pour élargir l'offre. OpenAI propose actuellement plusieurs formules d'abonnement. Outre la version gratuite, il existe Go à 8 $ par mois, Plus à 20 $ et Pro à 200 $. L'entreprise propose également des offres pour les équipes et les entreprises. Depuis longtemps, certains utilisateurs constatent une différence de prix importante entre les abonnements Plus et Pro. Le passage de 20 $ à 200 $ par mois est trop élevé pour beaucoup, notamment les indépendants, les développeurs et les chercheurs qui ont besoin de limites plus importantes et de fonctionnalités plus avancées, mais qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas payer le prix fort. ChatGPT Pro Lite viendrait combler ce manque. Ce nouveau forfait offrirait probablement plus que la version Plus, mais moins que la version Pro.
Les informations contenues dans le code suggèrent que la version Pro Lite pourrait offrir une utilisation trois à cinq fois supérieure des modèles nécessitant un raisonnement approfondi par rapport à la version Plus. Il semblerait également que la nouvelle version prenne mieux en charge l'utilisation d'outils de développement tels que Codex. L'introduction de ce nouveau plan pourrait être liée à la situation financière de l'entreprise. Bien que le chiffre d'affaires d'OpenAI atteigne environ 20 milliards de dollars par an, ses coûts d'infrastructure et de calcul sont très élevés. Selon certaines sources, l'entreprise fait face à d'importantes pertes d'exploitation et recherche des financements supplémentaires. Parallèlement, la concurrence s'intensifie. Google développe le modèle Gemini, étroitement intégré à Android, et gagne des parts de marché croissantes. De son côté, Anthropic renforce sa présence sur le segment professionnel avec son modèle Claude.
