Test PGA Tour 2K25 (Nintendo Switch 2) - Une adaptation réussie mais trop dépe...
Publié le: 23/02/2026 @ 17:22:37: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosLe cœur narratif de PGA Tour 2K25 se développe principalement dans le mode MyCAREER , où le joueur a la possibilité de construire la carrière de son golfeur, en commençant par des tournois mineurs jusqu'à défier les plus grands champions du circuit PGA. Il ne s’agit pas seulement de gagner des trophées, mais de créer une véritable identité sportive, de nouer des alliances avec des sponsors, d’améliorer sa réputation et de gérer la dynamique de la saison de compétition. Le jeu tente de rendre cette expérience aussi immersive que possible, en introduisant des éléments narratifs qui donnent un sentiment de progression et de croissance à notre avatar virtuel. L’objectif est clair : devenir une légende du golf, en dominant les compétitions les plus prestigieuses du monde. En plus de la carrière, le titre propose d'autres modes qui enrichissent la composante narrative, comme des événements spéciaux et des rivalités avec de vrais golfeurs. Ces éléments contribuent à maintenir la tension et l’implication à un niveau élevé, permettant au joueur de se sentir partie prenante d’un écosystème plus vaste, dans lequel chaque tournoi représente une étape fondamentale sur le chemin du succès. La possibilité de rivaliser avec de vrais professionnels, fidèlement reproduits grâce à la licence officielle du PGA Tour , ajoute encore plus de profondeur à l'histoire de votre ascension sportive. Malgré l' absence d'un scénario traditionnel comme dans d'autres jeux de sport plus cinématographiques, PGA Tour 2K25 parvient toujours à offrir un récit émergent basé sur les performances et les choix stratégiques du joueur. Les interviews d'après-match, les commentaires des adversaires et l'évolution de son statut au sein du circuit contribuent à créer une histoire personnelle qui se développe de manière dynamique au fur et à mesure de la progression de sa carrière. Tout est localisé en français , rendant les dialogues et les interactions avec le monde du golf professionnel plus accessibles. Cependant, il est un peu absurde de ne pas pouvoir accéder à la plupart des modes sans une connexion Internet. Si vous utilisez la Switch 2 hors ligne, vous ne pouvez pas accéder à la carrière, mais uniquement à la partie rapide, à l'entraînement et à la création de parcours. Un jeu Switch 2 quasiment réservé à un usage domestique, c'est regrettable.

