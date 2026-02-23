Publié le: 23/02/2026 @ 15:52:39: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
Microsoft a de nouveau mis en lumière une fonctionnalité méconnue du navigateur Microsoft Edge . Dans un communiqué de presse publié sur la plateforme X , le fabricant a décrit Edge Secure Network VPN comme un outil de confidentialité intégré et gratuit, disponible sans installation d'applications supplémentaires ni abonnement. L'article officiel d'Edge présente cette fonctionnalité comme un moyen rapide d'ajouter une couche de protection supplémentaire lors de la navigation sur Internet, notamment sur les réseaux Wi-Fi publics. Les utilisateurs sont invités à activer le service directement dans les paramètres du navigateur. Mais est-ce vraiment une bonne idée ? Edge Secure Network fonctionne au niveau du navigateur et offre une limite de transfert de données mensuelle de 5 Go. Cette fonctionnalité est disponible pour les utilisateurs connectés au navigateur avec un compte Microsoft personnel. Une fois la limite atteinte, la protection est désactivée jusqu'au renouvellement de la limite de données lors du prochain cycle de facturation. D'après la documentation du fabricant, cette solution utilise la technologie VPN pour chiffrer le trafic généré par Edge. Concrètement, cela signifie que les données échangées entre le navigateur et les sites web que vous consultez transitent par un tunnel chiffré. Microsoft affirme également masquer votre adresse IP auprès des sites web visités. Ce service ne prend pas en charge certains scénarios gourmands en bande passante, comme les plateformes de streaming. Les services tels que Netflix , Hulu ou HBO ne transitent pas par le réseau sécurisé. De plus, la sélection manuelle du pays ou de la région du serveur est impossible : le système se connecte automatiquement au serveur le plus proche. Le service Edge Secure Network reste indisponible sur les appareils gérés en entreprise et dans certaines régions du monde. Microsoft souligne que cette solution peut s'activer automatiquement dans les situations présentant un risque plus élevé, comme les connexions à des réseaux non sécurisés.
Le discours promotionnel de Microsoft a suscité une vive réaction dans le secteur. Sooraj Sathyanarayanan, chercheur spécialisé dans la protection de la vie privée et associé au navigateur Brave , a publié une analyse technique détaillée remettant en question la qualification de cette fonctionnalité comme VPN à part entière. Il explique que le réseau Edge Secure fonctionne davantage comme un proxy HTTP CONNECT que comme un réseau privé virtuel classique. La solution ne chiffre que le trafic généré par le navigateur Edge. L'activité des autres applications, services système ou clients de messagerie n'est pas couverte par le canal chiffré. Sathyanarayanan souligne que l'infrastructure repose sur la plateforme Cloudflare Privacy Proxy. Ce modèle dissocie la gestion des identités des comptes Microsoft du routage réseau de Cloudflare . Microsoft assure que Cloudflare n'a aucune visibilité sur les identités des utilisateurs et que le fournisseur lui-même n'analyse pas le contenu du trafic transitant par le proxy. Le chercheur souligne également l'obligation de se connecter avec un compte Microsoft personnel pour utiliser le service. L'entreprise affirme que cette mesure est nécessaire pour faire respecter la limite de 5 Go. Les critiques font remarquer que cela confond une couche de protection avec une identité authentifiée.
Le débat autour du réseau Edge Secure s'inscrit dans une tendance plus large d'intégration des outils de protection de la vie privée directement dans les navigateurs. Opera propose des solutions similaires depuis des années , en mettant en avant sa propre fonctionnalité VPN dans le cadre de son offre de protection des utilisateurs. Ces mécanismes intégrés visent principalement à simplifier l'utilisation et à réduire les risques dans des cas d'utilisation courants, comme l'utilisation de points d'accès Wi-Fi publics. Cependant, ils ne remplacent pas les services VPN complets qui couvrent l'intégralité du trafic système, offrent la possibilité de choisir l'emplacement du serveur ou proposent une fonction d'arrêt d'urgence. Ce différend sur la dénomination illustre l'importance croissante de la précision dans la communication, notamment en matière de protection de la vie privée. Pour certains utilisateurs, Edge Secure Network constituera un atout précieux, renforçant la protection lors de la navigation web quotidienne. Pour d'autres, il restera une solution limitée, en deçà des attentes liées à un VPN classique. Microsoft n'a pas encore répondu publiquement aux allégations techniques plus générales.
