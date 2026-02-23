Le fabricant chinois de cartes graphiques Moore Threads ne se contente plus de concurrencer AMD et NVIDIA sur le marché des GPU, puisqu'il vient de dévoiler son propre SoC pour ordinateurs portables, actuellement basé sur l'architecture ARM. La nouvelle conception, basée sur l'architecture Yangtze, vise à combiner CPU, GPU et NPU sur une seule puce et à constituer la base des PC dédiés à l'IA. L'entreprise s'est déjà fait un nom grâce à des projets audacieux, notamment en étant l'un des premiers fabricants de GPU à prendre en charge PCIe 5.0. Il est maintenant temps de passer à l'étape suivante : l'entrée sur le segment des APU mobiles. Le cœur de ce nouveau SoC est un processeur ARMv8 à 12 cœurs, cadencé jusqu'à 2,65 GHz. La partie graphique est assurée par une puce intégrée basée sur l'architecture propriétaire MUSA. Cette approche garantit une maîtrise totale du développement de la plateforme, du matériel au logiciel. La puce est intégrée à l'ordinateur portable MTT AIBOOK, que le constructeur présente comme une solution pour les applications moyennes à hautes performances. Il est équipé de 32 Go de mémoire DDR5-7500, d'un SSD de 1 To et d'un écran OLED 120 Hz. Si le design général est moderne, les performances de la puce sont essentielles.
L'une des caractéristiques les plus intéressantes du Yangtze est son NPU intégré de 50 TOPS (INT8). Le fabricant vise une solution pour le traitement local des modèles d'IA : reconnaissance d'images, reconnaissance vocale et gestion de grands modèles de langage. La puce prend également en charge les codecs H.265, H.264 et AV1. Ceci témoigne de la volonté de Moore Threads de tirer profit de l'intérêt croissant pour le segment des PC IA en Chine, où l'implémentation locale de modèles open source prend de l'importance. L'ordinateur portable MTT AIBOOK est proposé à environ 1200 euros (disponible sur le site chinois JD.com). C'est un prix élevé pour une plateforme de lancement. Sur le papier, les spécifications du Yangtze semblent prometteuses : 12 cœurs CPU (bien qu'à des fréquences d'horloge très basses), une puce graphique propriétaire, un NPU de 50 TOPS et une mémoire DDR5 rapide. Cependant, le véritable test sera celui des performances et de l'efficacité énergétique. Ce n'est qu'alors que l'on saura si Moore Threads peut réellement rivaliser avec les acteurs établis du marché des APU mobiles, et nous avons de sérieux doutes à ce sujet.
