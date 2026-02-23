 Se connecter 
Vous vous souvenez du fond d'écran de Windows XP ? Voici à quoi ça ressemble ...
Publié le: 23/02/2026 @ 15:48:07: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsLe fond d'écran emblématique de Windows XP, à propos duquel de nombreuses anecdotes intéressantes ont été créées, représente une colline paisible de Californie. Fait amusant, son créateur l'a pris alors qu'il se rendait en voiture chez sa petite amie de l'époque. La photographie, intitulée « Bliss », n'échappa pas à l'attention de Microsoft, qui la choisit comme fond d'écran par défaut de Windows XP. Ce fut un succès immédiat : l'image devint emblématique et partie intégrante du système d'exploitation. Des années plus tard, un utilisateur de Reddit a décidé de se rendre sur les lieux où cette photo avait été prise. La colline se situe dans la Napa Valley, en Californie. Il s'avère que, dans des conditions optimales, le paysage peut à nouveau ressembler presque trait pour trait au célèbre fond d'écran. Un visiteur a reconnu qu'un tel spectacle était rare. Normalement, la colline serait recouverte de rangées de vignes ou d'herbes sèches et jaunies. Mais cette fois-ci, après une période de chaleur humide typique de la Californie, la zone était d'un vert éclatant et dépourvue de cultures, ressemblant à la photo originale des années 1990. La nouvelle photo a rapidement suscité l'intérêt des internautes. Certains ont remarqué que la seule différence notable résidait dans les nuages. D'autres ont même utilisé cette image comme fond d'écran de leur système Windows 11, la considérant comme une reproduction de l'originale.

La photo originale a été prise par Charles O'Rear en 1996 à l'aide d'un appareil photo moyen format Mamiya RZ67. La photo a ensuite été intégrée à une banque d'images et acquise par Microsoft en 2000. L'entreprise l'a choisie comme fond d'écran par défaut de Windows XP. Le système s'est vendu à plus de 400 millions d'exemplaires au cours de ses cinq premières années, faisant du paysage de la Napa Valley une icône de la culture numérique. Depuis des années, des rumeurs circulent selon lesquelles la photographie aurait été fortement retouchée. Le photographe a toujours nié ces allégations, insistant sur le fait qu'il n'avait pas modifié l'image à l'aide de logiciels graphiques. Il expliquerait les couleurs intenses par un éclairage optimal et la fraîcheur de l'herbe verte après la pluie. Aujourd'hui, Microsoft adopte une approche différente pour la conception des fonds d'écran système. Les versions récentes de Windows privilégient les graphismes numériques, souvent fortement retouchés ou générés par ordinateur. Les paysages naturels y sont moins présents qu'auparavant.

https://preview.redd.it/windows-xp-bliss-hill-looking-almost-identical-to-original-v0-qz1zyxnu5ckg1.jpg?width=1080&crop=smart&auto=webp&s=dab7ce7cf3bb058b69d5775c9a9788665d577ea0
