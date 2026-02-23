La hausse des coûts de stockage peut mener à des décisions insolites. L'utilisateur u/cgtechuk du forum r/DataHoarder de Reddit a décidé de se rendre à l'étranger pour acheter 10 disques durs de 28 To à un prix inférieur à celui pratiqué au Royaume-Uni. Le modèle en question est le Seagate IronWolf Pro 28 To. Sur Amazon aux États-Unis, son prix est d'environ 609,99 $, tandis qu'au Royaume-Uni, le même vendeur le propose à un prix équivalent à 980 $. La différence dépasse 370 $ par disque. L'achat de 10 de ces disques représente donc une économie d'au moins 3 700 $. On comprend aisément que l'utilisateur ait commencé à calculer ses frais de voyage. En raison de la limite de cinq articles par client imposée par des enseignes comme Best Buy et B&H Photo, l'utilisateur de Reddit a réparti sa commande entre les deux magasins. Après avoir confirmé le retrait de sa commande, il a réservé un vol pour New York et un hôtel près de l'aéroport JFK. Les billets aller-retour les moins chers entre Londres et New York sont disponibles à moins de 700 $. En ajoutant quelques nuits d'hôtel et en gérant son budget, il estimait économiser environ 2 000 $. Dans son cas, l'économie a été encore plus importante, puisqu'il a utilisé ses points de fidélité pour le vol et l'hébergement.
Pour éviter toute fraude, l'acheteur a enregistré la procédure de réception des disques, en vérifiant les numéros de série. Il a ensuite testé chaque unité à l'hôtel à l'aide d'outils de diagnostic et de copie de données. Ce n'est qu'après vérification qu'il a emballé les disques, avec leurs protections en mousse, dans son bagage cabine et a fait enregistrer les boîtes séparément. Si l'essor de l'IA a surtout impacté les segments de la mémoire et des SSD, les disques durs traditionnels subissent également des hausses de prix. Ces derniers ont augmenté d'environ 46 % depuis le troisième trimestre de l'anné dernière. Western Digital a même annoncé que sa capacité de production pour 2026 est déjà entièrement vendue. Pourquoi ? Les centres de données et les géants de l'IA ont besoin d'immenses capacités de stockage pour les données « chaudes » et « froides ». Les disques durs sont plus lents que les SSD, mais jusqu'à dix fois moins chers au téraoctet. La demande croissante des entreprises se traduit par des prix plus élevés pour les particuliers.
