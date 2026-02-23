L'application des lois sur l'immigration aux Ã‰tats-Unis entre dans une nouvelle phase. Depuis prÃ¨s d'un an, l'agence amÃ©ricaine de l'immigration et des douanes (ICE) dÃ©veloppe un systÃ¨me d'intelligence artificielle destinÃ© Ã amÃ©liorer l'identification et le suivi des personnes en voie d'expulsion. Cette plateforme, baptisÃ©e ImmigrationOS, a Ã©tÃ© conÃ§ue par Palantir Technologies. Initialement un projet limitÃ©, il est devenu un programme sophistiquÃ© intÃ©grant des donnÃ©es gouvernementales et commerciales. Le systÃ¨me utilise des modÃ¨les d'apprentissage automatique pour combiner des informations auparavant dispersÃ©es dans des bases de donnÃ©es distinctes. ConcrÃ¨tement, cela crÃ©e une infrastructure analytique complÃ¨te, sans prÃ©cÃ©dent dans ce domaine. DÃ©but 2025, l'ICE a annoncÃ© la nÃ©cessitÃ© de crÃ©er une plateforme d'immigration complÃ¨te. Le contrat de dÃ©veloppement du systÃ¨me a Ã©tÃ© attribuÃ© Ã Palantir, et le premier prototype Ã©tait prÃªt Ã l'automne de la mÃªme annÃ©e. ImmigrationOS vise Ã simplifier l'ensemble du processus d'immigration, tant pour les personnes en situation irrÃ©guliÃ¨re que pour celles soupÃ§onnÃ©es de crimes graves. Le systÃ¨me centralise les donnÃ©es issues des casiers judiciaires, des documents d'immigration et d'autres sources. Techniquement, la solution repose sur les outils prÃ©cÃ©demment dÃ©veloppÃ©s par Palantir, utilisÃ©s dans les secteurs militaire et du renseignement, puis par les agences de renseignement amÃ©ricaines. La plateforme permet de combiner des donnÃ©es provenant de multiples bases de donnÃ©es, de comparer les noms, adresses et autres identifiants, et de crÃ©er ainsi des ensembles d'informations facilitant les opÃ©rations.
L'ICE enrichit sa base de donnÃ©es depuis des annÃ©es. L'agence a accÃ¨s aux donnÃ©es des ministÃ¨res des Transports des Ã‰tats, des tribunaux, des prisons et des bases de donnÃ©es de la police locale. Elle utilise Ã©galement des informations achetÃ©es auprÃ¨s de sociÃ©tÃ©s commerciales qui stockent des donnÃ©es sur les factures de services publics, les numÃ©ros de tÃ©lÃ©phone et l'activitÃ© financiÃ¨re. De plus, les donnÃ©es de gÃ©olocalisation provenant de diverses sources sont utilisÃ©es pour retracer l'historique des activitÃ©s d'une personne. L'agence peut Ã©galement demander l'accÃ¨s aux enregistrements des camÃ©ras de surveillance, y compris celles des systÃ¨mes connectÃ©s Ã la plateforme Ring d'Amazon. Dans le domaine de la reconnaissance faciale, ICE collabore avec Clearview AI, dont la base de donnÃ©es comprend des milliards de photos accessibles au public en ligne. D'autres outils analysent les enregistrements vidÃ©o Ã la recherche d'Ã©lÃ©ments rÃ©currents, tels que des dommages caractÃ©ristiques sur une voiture ou des dÃ©tails vestimentaires. L'un des premiers effets visibles de la mise en Å“uvre du systÃ¨me est l'automatisation des documents. Auparavant, la prÃ©paration des requÃªtes ou des affidavits nÃ©cessitait des recherches manuelles dans plusieurs systÃ¨mes, ce qui pouvait prendre des jours. DÃ©sormais, certaines de ces tÃ¢ches peuvent Ãªtre effectuÃ©es en une heure. Le systÃ¨me indique Ã©galement oÃ¹ se trouvent les donnÃ©es soumises Ã des restrictions supplÃ©mentaires et suggÃ¨re les outils juridiques Ã utiliser pour les obtenir.
Ã€ mesure qu'ImmigrationOS se dÃ©veloppe, les prÃ©occupations lÃ©gitimes concernant la transparence et le contrÃ´le de ces solutions s'accroissent. Les organisations de dÃ©fense des droits civiques soulignent la difficultÃ© d'Ã©valuer l'ampleur des erreurs logicielles. Elles avancent que ces erreurs sont plus susceptibles d'affecter les personnes portant des noms courants ou ayant une activitÃ© numÃ©rique intense. Il est intÃ©ressant de noter que les tribunaux fixent des limites. RÃ©cemment, un juge fÃ©dÃ©ral a conclu que le Service des impÃ´ts (IRS) avait illÃ©galement partagÃ© des donnÃ©es fiscales avec le DÃ©partement de la SÃ©curitÃ© intÃ©rieure et a interdit tout partage ultÃ©rieur. Certains Ã‰tats et collectivitÃ©s locales limitent Ã©galement la coopÃ©ration dans les affaires d'immigration civile, mÃªme si des donnÃ©es peuvent Ãªtre indirectement transmises Ã l'agence par des entreprises privÃ©es. Le budget informatique des organismes de sÃ©curitÃ© a considÃ©rablement augmentÃ©. Au cours de la premiÃ¨re annÃ©e du second mandat du prÃ©sident Donald Trump, plus d'un milliard de dollars de contrats informatiques ont Ã©tÃ© attribuÃ©s, dont plusieurs dizaines de millions allouÃ©s au dÃ©veloppement d'ImmigrationOS. ParallÃ¨lement, des informations font Ã©tat de l'utilisation d'outils analytiques pour surveiller les militants qui tentent de perturber les services. Selon des organisations de la sociÃ©tÃ© civile, il pourrait s'agir de personnes participant Ã des manifestations lÃ©gitimes. Pour l'instant, il est difficile de prÃ©dire si ImmigrationOS sera largement utilisÃ© par les diffÃ©rentes agences gouvernementales amÃ©ricaines ou si son dÃ©veloppement sera limitÃ© par de nouvelles rÃ©glementations et dÃ©cisions de justice.
