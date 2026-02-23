X conteste la loi européenne sur les services numériques.

X a interjeté appel devant le Tribunal de l'Union européenne contre une amende de 140 millions de dollars infligée par la Commission européenne en décembre . C'est la première fois qu'une plateforme technologique mondiale conteste directement devant les tribunaux la loi européenne sur les services numériques . L'entreprise affirme que la procédure de la Commission était partiale et a porté atteinte aux droits de la défense. Le recours invoque un déni de procédure régulière et une interprétation erronée des obligations découlant du DSA. Il conteste directement la compétence de Bruxelles pour définir les catégories de contenus jugés illégaux ou trompeurs et pour imposer des sanctions se chiffrant en millions de dollars. La loi sur les services numériques confère à la Commission le pouvoir d'infliger des amendes aux plus grandes plateformes, pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial. Des sanctions peuvent être imposées si l'autorité de régulation ne réagit pas de manière adéquate à des contenus qu'elle juge non conformes au droit ou aux normes de l'UE. Les critiques pointent du doigt la conception du système de contrôle. Un même organe interprète la réglementation, mène les enquêtes et prend les décisions financières. En pratique, la Commission détermine quels contenus relèvent des catégories de sanctions, puis applique ses propres décisions. Les plateformes sont soumises à des obligations de déclaration et d'audit approfondies, et la coopération avec des organismes d'experts externes influe sur l'évaluation de la conformité réglementaire. Dans un communiqué officiel, l'équipe des affaires gouvernementales internationales de X a pointé du doigt de graves lacunes procédurales et une interprétation erronée de la réglementation. L'entreprise a affirmé sa volonté de coopérer en matière de sécurité des utilisateurs et de transparence, tout en défendant son modèle de débat ouvert.
L'Alliance pour la défense de la liberté internationale soutient cette affaire . Elle estime que la concentration des pouvoirs de régulation entre les mains d'un seul organisme crée un dangereux précédent pour la liberté d'expression en Europe. Elle considère que l'issue de la procédure pourrait faire jurisprudence en matière de contrôle des contenus dans les années à venir. Ce différend dépasse le cadre de la simple relation entre une plateforme et le régulateur européen. Pour de nombreuses entreprises technologiques, il met à l'épreuve les limites de leur responsabilité et l'étendue de l'ingérence de l'État dans la modération des contenus. L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne pourrait déterminer l'étendue des pouvoirs de la Commission et les garanties procédurales dont bénéficient les plateformes soumises à sa surveillance. La loi sur les services numériques a suscité la controverse aux États-Unis dès son adoption. En décembre, alors que la décision concernant l'amende était encore récente, le président Donald Trump a critiqué l'orientation de la réglementation européenne. Des initiatives ont été prises au Congrès afin de protéger les entreprises américaines des effets des lois étrangères sur la modération des contenus. Le président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, Jim Jordan, a annoncé une analyse des solutions législatives visant à limiter l'impact des réglementations étrangères sur les activités des entreprises technologiques américaines. Parallèlement, un débat fait rage sur la souveraineté réglementaire et les limites de la juridiction dans le monde numérique.
L'appel de X ouvre un nouveau chapitre dans le différend concernant l'avenir d'Internet en Europe. Si la Cour se prononce en faveur de la plateforme, la position de la Commission dans l'application du règlement sur la fourniture de services numériques (DSA) pourrait être affaiblie. Si la décision est confirmée, le régulateur disposera d'un mandat solide pour continuer à imposer des sanctions.
