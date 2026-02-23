 Se connecter 
Lenovo va augmenter les prix de ses PC
Publié le: 23/02/2026 @ 15:23:02: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielDans une nouvelle lettre adressée à ses partenaires de distribution, Lenovo a annoncé des hausses de prix pour ses PC en mars, en raison de la pénurie de mémoire qui affecte le secteur. Selon CRN, Wade McFarland, responsable des ventes indirectes de Lenovo en Amérique du Nord, a indiqué que des modifications de prix concerneront plusieurs produits et configurations, les spécifications précises étant communiquées ultérieurement. Ryan McCurdy, président de Lenovo Amérique du Nord, a souligné que l'entreprise se devait de revoir ses prix et de les ajuster en permanence, compte tenu du contexte actuel.

Lenovo recommande à ses partenaires de passer commande avant fin février afin de bénéficier des prix actuels avant l'augmentation prévue en mars. Selon McFarland, les prix sont influencés par les délais de commande et de livraison, et sont régulièrement révisés pour refléter l'évolution du marché. Il ajoute que les fournisseurs de mémoire informent Lenovo de tout changement à l'avance, ce qui permet à l'entreprise d'informer rapidement ses clients et de les avertir des ajustements à venir. Cette approche permet d'éviter les mauvaises surprises sur les prix qui pourraient impacter les décisions d'achat, d'autant plus que Lenovo vend des millions de PC chaque mois. Même une légère augmentation inattendue peut modifier considérablement le comportement des clients ; une communication transparente reste donc essentielle. Cependant, aucune donnée précise n'est encore disponible concernant l'augmentation exacte des prix des PC.
