AMD aurait cessé de prendre en charge le Ryzen Z1 Extreme.

Selon Lenovo Korea, AMD aurait cessé de publier de nouveaux pilotes pour le Ryzen Z1 Extreme, une solution conçue pour les consoles portables. En effet, deux ans et demi après sa sortie, la prise en charge de ce SoC est désormais compromise, ce qui met de nombreux passionnés dans une situation délicate. Les propriétaires d'autres appareils portables affirment que leurs modèles basés sur le Ryzen Z1 Extreme sont également contraints d'utiliser des pilotes datant de plusieurs mois, ce qui signifie qu'ils n'ont pas reçu de mises à jour depuis très longtemps. Par exemple, un utilisateur d'ASUS ROG Ally a signalé que son appareil équipé de ce processeur utilise des pilotes datant d'août 2025, soit six mois. En résumé, les systèmes Ryzen Z1 et Ryzen Z1 Extreme sortis en 2023 pourraient être relégués à des mises à jour périodiques sans bénéficier des dernières versions de pilotes.
La situation est floue. Les fabricants d'appareils comme Lenovo et ASUS reçoivent les pilotes d'AMD, puis les testent pour leurs propres configurations. Le Ryzen Z1 Extreme possède un TDP configurable (cTDP) allant de 9 à 30 W. Cela permet de proposer des versions à fréquences et consommation réduites pour les boîtiers compacts, ou le mode 30 W le plus performant avec des fréquences CPU et GPU plus élevées, mais une autonomie réduite. Par conséquent, chaque pilote doit être testé sur une configuration d'alimentation spécifique avant d'être mis à la disposition des utilisateurs. Il est donc difficile de déterminer avec certitude qui est responsable des retards : AMD elle-même ou les fabricants d'appareils qui tardent à tester les mises à jour.
