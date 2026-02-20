 Se connecter 
L'IA a corrigÃ© un bug du noyau Linux. Une seule ligne de code a tout changÃ©.
PubliÃ© le: 20/02/2026 @ 19:12:19: Par Nic007 Dans "Linux"
LinuxLes assistants de programmation basÃ©s sur l'IA s'intÃ¨grent de plus en plus au travail quotidien des dÃ©veloppeurs, mais leur impact se limite rarement au cÅ“ur des systÃ¨mes d'exploitation. Cette fois-ci, un outil d'IA a permis de rÃ©soudre un problÃ¨me concret du noyau Linux et a conduit Ã  la crÃ©ation d'un correctif qui pourrait bientÃ´t Ãªtre intÃ©grÃ© Ã  la version stable du systÃ¨me. Ce cas concerne des travaux sur l'interface io_uring et un bogue provoquant des plantages de machines virtuelles. Un dÃ©veloppeur important de la communautÃ© open source a participÃ© au processus. Comme l'explique Phoronix , Jens Axboe, dÃ©veloppeur principal du projet io_uring, a utilisÃ© un assistant d'IA pour analyser un bug difficile Ã  dÃ©tecter. io_uring est un mÃ©canisme de gestion asynchrone des entrÃ©es/sorties du noyau Linux, introduit dans la version 5.1 en 2019. Il permet un traitement efficace des opÃ©rations sur disque et rÃ©seau.Axboe a constatÃ© que lors de l'exÃ©cution d'io_uring dans un environnement virtuel, des blocages intermittents survenaient lors de l'utilisation de pÃ©riphÃ©riques AHCI et SCSI. Ce problÃ¨me ne se manifestait pas avec les disques NVMe modernes, ce qui rendait le diagnostic prÃ©cis difficile. L'analyse a rÃ©vÃ©lÃ© un comportement inattendu dans l'une des boucles de traitement d'Ã©vÃ©nements de QEMU . Un appel Ã  la fonction ppoll() pouvait bloquer l'exÃ©cution pendant 500 millisecondes. Dans le contexte des opÃ©rations d'entrÃ©e/sortie, ce dÃ©lai est considÃ©rable.

Axboe a optÃ© pour le modÃ¨le Claude, dÃ©veloppÃ© par Anthropic . Ce modÃ¨le tire son nom de Claude Shannon , fondateur de la thÃ©orie de l'information. Claude appartient Ã  la famille des grands modÃ¨les de langage et est conÃ§u comme un outil d'aide Ã  l'analyse du code et de la documentation. D'aprÃ¨s le dÃ©veloppeur, l'IA l'a aidÃ© Ã  identifier les dÃ©pendances du code et Ã  comprendre le mÃ©canisme Ã  l'origine des blocages des machines virtuelles. Lors des tests, l'environnement a plantÃ©, mais le systÃ¨me a finalement Ã©tÃ© stabilisÃ© et une solution a Ã©tÃ© trouvÃ©e. Cette collaboration a permis de corriger deux problÃ¨mes. La premiÃ¨re s'attaquait Ã  la cause profonde du problÃ¨me, la seconde apportait une amÃ©lioration mineure. Le plus surprenant Ã©tait que le changement clÃ© tenait sur une seule ligne de code. Axboe estimait que, dans certains cas, cette correction pouvait amÃ©liorer les performances d'E/S de 50 Ã  80 fois. Au sein de la communautÃ© open source, les attitudes envers les outils d'IA sont parfois ambivalentes. Certains projets en restreignent l'utilisation, invoquant des problÃ¨mes de licence et la qualitÃ© du code gÃ©nÃ©rÃ©. Ã€ titre d'exemple, citons la dÃ©cision des dÃ©veloppeurs de la distribution Gentoo de se dÃ©tourner de GitHub et de renoncer aux outils d'IA dans leur processus de dÃ©veloppement. De mÃªme, le projet GNOME a officiellement durci ses rÃ¨gles concernant les extensions du shell, interdisant la publication de code gÃ©nÃ©rÃ© par IA dans la bibliothÃ¨que d'extensions GNOME. ParallÃ¨lement, un nombre croissant de dÃ©veloppeurs considÃ¨rent les modÃ¨les de langage comme un outil d'analyse plutÃ´t que comme un gÃ©nÃ©rateur de fragments de code prÃ©dÃ©finis. Dans ce contexte, le cas d'Axboe est unique, car il concerne le cÅ“ur d'un systÃ¨me d'exploitation utilisÃ© sur des millions de serveurs et d'appareils.

Un Ã©lÃ©ment intÃ©ressant Ã  prendre en compte dans cette histoire est la position du crÃ©ateur de Linux lui-mÃªme. Linus Torvalds a rÃ©cemment admis utiliser des modÃ¨les de langage lorsqu'il travaille avec Python. Il n'a pas cachÃ© sa satisfaction quant aux rÃ©sultats, tout en soulignant qu'il considÃ¨re l'IA comme un outil d'aide Ã  la dÃ©cision. Si les correctifs d'Axboe passent par l'ensemble du processus d'approbation et sont intÃ©grÃ©s Ã  la branche stable du noyau, ce sera l'une des premiÃ¨res fois qu'un rÃ©seau neuronal aura rÃ©ellement contribuÃ© Ã  l'optimisation d'un composant Linux critique.
