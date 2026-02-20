Les processeurs AMD Ryzen 10000 pourront comporter jusqu'Ã  24 cÅ“urs.

La plateforme de processeurs de bureau AMD Ryzen 10000 de nouvelle gÃ©nÃ©ration, nom de code Olympic Ridge, sera disponible en diffÃ©rentes configurations, avec un nombre de cÅ“urs allant de 6 Ã 24. Les variantes dÃ©pendront de l'architecture de la puce. Par exemple, la gamme comprendra des modÃ¨les Ã simple CCD Ã©quipÃ©s de 6, 8, 10 et 12 cÅ“urs Zen 6 (AMD augmentant ainsi le nombre de cÅ“urs par CCD Ã 12 pour cette gÃ©nÃ©ration, contre 8 auparavant). Les versions Ã double CCD offriront des performances encore supÃ©rieures, avec 12 cÅ“urs, 16 cÅ“urs et 20 cÅ“urs, le modÃ¨le phare Ã©tant un processeur Ã double CCD de 24 cÅ“urs. La nouvelle technologie de gravure N2 2 nm de TSMC, qui offre une densitÃ© de transistors plus Ã©levÃ©e que les gÃ©nÃ©rations prÃ©cÃ©dentes, permet d'intÃ©grer davantage de cÅ“urs sur chaque puce.
La sÃ©rie Ryzen 10000 devrait Ãªtre compatible avec le socket AM5, prolongeant ainsi le cycle de vie de la plateforme d'une gÃ©nÃ©ration de processeurs et confirmant la stratÃ©gie Ã long terme d'AMD pour ce socket. CÃ´tÃ© technique, elle prendra en charge jusqu'Ã 4 Mo de cache L3 par cÅ“ur, soit 48 Mo par CCD et jusqu'Ã 96 Mo pour la version 24 cÅ“urs. Ã€ cela s'ajoute la possible intÃ©gration du cache virtuel 3D (3D V-Cache), qu'AMD utilise traditionnellement pour optimiser les performances en jeu. Le prix de ces processeurs n'a pas encore Ã©tÃ© communiquÃ©, mais le constructeur devrait l'augmenter par rapport Ã la gÃ©nÃ©ration actuelle.
